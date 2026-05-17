马场密探048｜「百胜威龙」吕厩中三元

吕厩的「百胜威龙」上季至今岀赛次数不多，去年七月爆大冷赢马后，一直到今年一月才复岀，然后相隔将近四个月后才再上阵，不过此驹演岀生龙活虎，即使排十四档，且鞍上人在终点前百多米跌鞭，但牠在骑师霍宏声胯下仍然力拒「飞跃成就」，爆出十六倍冷门赢马，练马师吕健威今日连中三元。

赛后练马师吕健威说：「『百胜威龙』今场赢马过程都几惊险，入直路后跌鞭，好彩马儿仍然可以顺利取胜。『百胜威龙』上季赢过马，今季初该驹常常试闸不合格，我也不知道个中原因是什么，可以说牠的脾气比较奇特。『百胜威龙』喜欢摆前走，今场守在较前位置，故能跑出应有水准。」