马场密探048｜「杰岀雷霆」捧狮子会杯
更新时间：16:42 2026-05-17 HKT
发布时间：16:42 2026-05-17 HKT
发布时间：16:42 2026-05-17 HKT
吕健威马房的「杰岀雷霆」近期演出进步，上场后上不及得第二后，今日再跑同程千二米，即使临场场地起变化，但仍后上击败冷门马「有备而战」，赢得在港首场头马兼捧走狮子会杯，该驹马主亦得一百五十万港元自购马特别奖金。
赛后练马师吕健威说：「今日下雨，场地松软，我相信这对『杰出雷霆』有帮助，因为此马场地经验。今日场地不利后上，『杰出雷霆』今场能后上赢马，表现不错，相信马儿尚有进步空间，牠将来应可跑更长的途程，但牠今场在田草千二米赢马，因此我安排该驹暂时主攻千二米。」
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