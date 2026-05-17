马场密探048｜「巴闭精」大热取胜

今日沙田第五场四班千二米，潘顿策骑吕厩的「巴闭精」以二点五倍大热门顺利取胜。

赛后练马师吕健威说：「『巴闭精』上场排十档，因为外档的关系，因而摆后少少，赛后试一课闸，提升状态。潘顿赛后向我表示，策骑『巴闭精』不可太过急，需要拿个平衡后才发力，希望马儿继续进步，再争取头马。」