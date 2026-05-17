马场密探048｜「小魔怪」打开胜门

巫伟杰马房的「小魔怪」，过往前速平平，阵上往往后上争胜，今日沙田第四场此驹列阵千二米，起步后不久即抢放在前，入直路受「天天更好」挑战时犹有余劲，并且直奔终点，打开在港胜利之门。

赛后练马师巫伟杰说：「今日是我太太和女儿第一次入马场，很开心『小魔怪』可以顺利取胜，一起拉头马分享喜悦。『小魔怪』出闸够快，加上今天跑道形势对前领马特别有利，因此此马今场摆前走。『小魔怪』是有能力的马，可惜牠在港跑过十场，有七场的档位是双位数字，令马儿比较难发挥，今场也是排十一档，幸而可以克服外档的阻力，凯旋归来。今季我暂时取得三十六场头马，成绩不错，由于旗下马健康良好，具有竞争力，希望继续可以争取更多头马。」