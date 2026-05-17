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马场密探048｜「齐欢最乐」今季第三捷

马圈快讯
更新时间：13:40 2026-05-17 HKT
发布时间：13:40 2026-05-17 HKT

今日沙田日马头场五班千八米，袁幸尧策骑伍厩的的「齐欢最乐」一放到底，取得今季第三捷。

赛后「齐欢最乐」马主会友团体经理人贝钧奇说：「今天原本有国际足协要员来港，但由于『齐欢最乐』今场机会乐观，我觉得马儿今场起用见习骑师袁幸尧减十磅有助争胜，因此另请同事去帮手接待国际足协要员，我抽一抽空入马场支持该驹，袁幸尧今场发挥出色，很开心可以入马场拉头马。」

「齐欢最乐」练马师伍鹏志说：「『齐欢最乐』今场取得季内第三场头马，我要多谢辉哥（姚本辉），让我可以请到袁幸尧策骑，减十磅大有利，加上头段步速不快，没有马闹烧，让马儿可以自行领放。此马今季初连续赢了两场头马后，加分甚多，加上受重磅影响，五班千八米的赛程不算多，而此马跑田草千八米最合适，所以直至今场才再敲门。『齐欢最乐』独沽一味放头走才跑出水准，今场形势有利，顺利跑出应有水准。」

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