布浩荣周三接手「颜色之皇」
更新时间：10:27 2026-05-17 HKT
发布时间：10:27 2026-05-17 HKT
发布时间：10:27 2026-05-17 HKT
潘顿和布浩荣昨日(五月十六日)在澳洲东奔马场东奔一万锦标赛马日客串，两人都有头马进帐，潘顿起孖而回，不过该两场赛事香港马会并没有转播；至于布浩荣则在香港转播赛事的S1-2场次凭「中土世界」胜出二千米三级赛主席让赛。
布浩荣近期手风甚顺，上周三谷战赢「焦点」，刚周末澳洲又赢三级赛，今日在沙田赛事上阵，或有力再添胜帐。
至于下周三谷草赛事，布浩荣卜家「颜色之皇」、「驭跑得」、「天火同人」、「明德辉煌」及「运筹帷幄」。「颜色之皇」近六战均配潘顿，此马周三晚将易配布浩荣，潘顿则为同场的「风云武士」主辔。
陈嘉甜
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