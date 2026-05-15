「巧绣生花」回复勇锐力争维多利亚一哩赛桂冠

上季荣膺日本最佳三岁雌马的「巧绣生花」将于周日（5月17日）在东京竞马场角逐维多利亚一哩赛（1600米一级赛），力求扬威这项总奖金高达三亿二千六百五十万日圆（约合一千五百九十九万港元）的大赛，增添辉煌战绩。

父系出自「颂赞火星」的「巧绣生花」于2025年攻下樱花赏（1600米一级赛）及秋华赏（2000米一级赛）两项经典赛事，而同年在国内更只曾在日本橡树大赛（2400米一级赛）一役中败阵，不敌周日的同场对手「上苍赐福」。

「巧绣生花」于去年12月在沙田出争浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）时表现平平，在头马「遨游气泡」之后仅得第十一名。然而，这匹佳驷于今年4月11日在阪神复出角逐阪神牝马锦标（1600米二级赛）重现最佳水准，以一放到底姿态力拒「上苍赐福」抡元，成功一雪前耻。

练马师森一诚说：「马儿该仗表现甚佳。牠在香港大败后，我不太肯定马儿在上仗有何演出，但牠表现强劲。马儿现时更年长，体格更健壮，核心肌肉也比之前强得多。」

「巧绣生花」迄今十战取得六冠一亚佳绩，曾于2025年胜出与今仗同场同程的三级赛每日杯皇后杯。

森一诚表示：「马儿在皇后杯的表现非常出色。牠无论是前置或后上都能发挥水准，而且（东京）场地非常适合牠。」

另一方面，日本橡树大赛冠军「上苍赐福」上仗在阪神复出，表现悦目，仅以马颈位之差不敌「巧绣生花」，最后600米缔速更达33.2秒。虽然牠的最佳赛绩多在竞逐较长途程赛事时取得，但在东京也曾两度获胜。

「上苍赐福」的练马师友道康夫说：「今仗也是角逐1600米途程，而且东京竞马场拥有宽阔的长直路。如果牠能够发挥出上仗水平，我认为牠于末段能够凭凌厉后劲争胜。」

另一争标要角「皇后径」去年竞逐此赛时在直路上受干扰，最终以马颈位之差不敌「百塔意城」屈居亚军；而同属此赛争胜分子的「尊鲜丽」是三项一级赛盟主「乐透心」的全血缘妹妹，出道至今仅上阵六次，已取得三冠一亚。

「尊鲜丽」于1月24日在小仓出争小仓牝马锦标（2000米三级赛），克服排第十七档的不利因素，末段凭凌厉后劲力压「骁智娇娃」及「暖茶艳色」夺魁，尽展优厚潜力。虽然「尊鲜丽」尚未打开一级赛胜门，但练马师鹿户雄一相信马儿今仗有力取得突破。

鹿户雄一说：「马儿竞逐此途程能够以更舒适的步速竞跑，更能展现潜能。如果赛事演变成在长直路上比拼加速力，将有利牠发挥。」



「雪岭热点」、「艳紫芳馨」及「仙境艳后」也具争胜机会。



维多利亚一哩赛（1600米一级赛）编为海外赛事第三组第一场，将于香港时间5月17日（星期日）下午二时四十分开跑。