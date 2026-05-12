希斯「满洛城」「锐目」

希斯自上月二十九日夜赛起孖之后，攻势便稍为放缓，接着三个赛马日未有再取得头马进帐。不过他静极思动，明晚跑马地夜赛，其七匹参战马当中，有四驹乃是新胜而临，届时有望取得佳绩。希斯在接受查询时亦表示，「满洛城」、「锐目」和「太阳勇士」皆有备而来，冀望牠们悉数交出表现。

满洛城争取连捷

「满洛城」上场降落五班跑谷草千八米，结果即以两个半马位之先轻胜而回。

「满洛城」上场降落五班跑谷草千八米，加配眼罩及改以主动方式发挥，结果即以两个半马位之先轻胜而回，明晚此驹回到四班上阵，希斯说：「上场『满洛城』表现出色，复课后马儿操练一直正常，继续也维持良好状态，今次回升四班出赛，面对实力较强的马匹，但负磅骤减十四磅，形势并不算蚀底，虽然缩程跑一六五○米，效果未必如跑千八米般理想，但牠今仗将会尽量利用排二档的优势，起步后即再次摆在前列，希望届时能够取得连捷。」

锐目力争二捷

「锐目」上仗转战谷草千二米，即赢得在港首场头马。

「锐目」早前在田草千二米出赛五次，却只取得一亚两季，未能打开胜门，可是上仗转战谷草千二米，即赢得在港首场头马。明晚此驹再跑同程，希斯说：「『锐目』竞逐田草和谷草均可胜任，但既然牠在谷战取得胜利，今次又有同程赛事可供报名上阵，于是便决定出战今仗。此驹质素仍新，现阶段仍有进步空间，今次牠排在七档起步，有足够速度进占前列位置，能够以最合适的跑法争胜，希望牠再次发挥威力，取得在港第二场头马。」

最后，希斯表示「太阳勇士」演出准绳，今次小休复出，但赛前准备足够，两次在从化马场试闸均走势不俗，今次角逐谷草一六五○米，当然属射程范围，加上续配赢马骑师布文，希望届时「太阳勇士」能跑出应有水准，有望走入前列最接近的位置归来。

文杰