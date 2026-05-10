潘顿在港累积头马数目迫近二千大关

八届香港冠军骑师潘顿昨日（5月9日星期六）在沙田马场以出色鞍上表现两胜头马，现时仅欠十场头马，即可达下在港取得二千场头马这个重要里程碑。另一方面，香港土生土长骑师周俊乐昨日也能梅开二度，进一步提升个人首次夺得告东尼奖的呼声。

现年四十三岁的潘顿，昨日先伙拍来自吕健威马房的「龙傲绫罗」（128磅），在沿途节省脚程的情况下，末段自马群中间穿插上前，胜出第六场第四班青山让赛（1400米）。其后他再添头马进账，策骑由叶楚航训练的「荣骏大道」（129磅），攻下第十场第三班薄扶林水塘让赛（1600米），并将个人历来在港头马数字增至一千九百九十场。

为「龙傲绫罗」摘下头马后，潘顿说：「阵上一切顺利，马儿值得夺下这场胜仗。近期此驹已多次跑得接近，碍于惯常跑法关系，牠要赢马确是有点困难，希望牠今次取得突破后，可以增强其信心。」

周俊乐昨日亦不让潘顿专美，与该位八届香港冠军骑师一样，取得两场胜仗。为周俊乐建功的两驹分别为由巫伟杰训练、第三场第五班薄扶林公众骑术学校让赛（1400米）的头马「肥仔精神」（119磅），以及胜出第八场第三班鲤鱼门公园让赛（1200米）的罗富全马房赛驹「㩒住赢」（119磅）。

周俊乐胜出两场头马后祝捷。

「㩒住赢」同时为其马主25/26罗富全练马师赛马团体，带来额外一百五十万港元自购曾出赛马匹特别奖金。

周俊乐在该赛后说：「今日我只有四匹坐骑，但牠们实力均见不俗，是日场地状况亦有利牠们发挥，能够伙拍这些战马取得佳绩，令我非常高兴。」

增添两场头马后，周俊乐季内的头马数目已达至三十七场，比另一位有望争夺告东尼奖的骑师何泽尧（二十九场）多出八场。这位年轻骑师现时稳守本年度马季香港骑师排行榜第四位，暂居潘顿（一百一十二场）、布文（五十五场）及艾兆礼（五十三场）之后。

布文昨日也为练马师文家良带来胜利，策骑由后者训练的「表之星河」（124磅），在尾场第二班西湾山让赛（1200米）中抡元，并终止该赛大热门马「喜庆宝」（115磅）的不败纪录。「喜庆宝」今日沿途一直居于领放马「维港智能」（115磅）的外侧，跑至最后阶段劲势减弱，结果落后「表之星河」一又四分一马位，以第四名过终点。

「表之星河」后上克敌，取得在港服役以来第六场头马。

昨日获胜后，「表之星河」将其战绩改写为十六战六捷。布文赛后谈及此驹时表示：「牠今日赢得漂亮，其实马儿上次已能交出良好表现。」

「今日赛道看来有点松软，马儿喜跑这种场地。我认为牠今日早段跑来比以往更加文静及放松。赛事沿途具一定步速，我赛前希望牠可以跟前一点，但更重要的是牠要跑得舒服顺畅。最终也证明这是一个正确的决定，因为马儿末段从后如飞杀上，冲刺凌厉。」

练马师方面，文家良、叶楚航及巫伟杰是日各自赢得两场头马。「龙傲绫罗」的练者吕健威也将个人本季头马数字增至四十六场，现时在廖康铭（五十二场头马）、方嘉柏（五十一场）、沈集成（五十一场）及大卫希斯（四十八场）之后，在练马师排行榜暂居第五位。累积四十四场头马的蔡约翰则排第六位。

下一个香港赛事日将于5月13日（星期三）在跑马地马场举行。