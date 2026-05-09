马场密探048｜「君子」爆巨冷捧杯

今日沙田赛事连场爆冷，继头场「鹊桥飞升」爆岀四十九倍及第四场「一舖掂哂」的七十倍大冷赢马后，第五场香港伤健策骑协会杯，文家良马房的「君子」更爆岀一百五十八倍巨型大冷门胜出，今场亦是骑练季内第二次合作赢马。

文家良训练的「君子」在梁家俊胯下爆出一百五十八倍独赢大冷开斋，这也是今季最冷的头马。「君子」马主王宗彦也是「自强不息」的马主，后驹今季初曾经扬威韩国，成功为港争光。

王宗彦说：「我已经做了功课，『君子』暂时是今季最冷的头马。我有一位朋友为了捧我场，投注了一万元『君子』的位置，有所收获。『君子』今场排十二档，赛前文家良给予梁家俊的策骑指示是尽量摆前走，我相信今天场地松软，对此马有利。

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「君子」练马师文家良说：「不少骑师为『君子』操练及出赛后都对我表示此马口劲极重，难以留力，由于今场排十二档，综合意见后我给梁家俊的策骑指示是摆前走，结果马儿守在第三位，沿途走势流畅。『君子』是英国自购马，需要较长时间适应水土，场地松软，对于这匹来自北半球的马十分有利。」

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