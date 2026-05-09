马场密探048｜「一舖掂晒」爆冷开胜门

今日沙田日马第四场四班一千米直路赛，田泰安策骑巫厩的「一舖掂晒」爆出七十倍大冷门取胜，打开在港胜门。

赛后「一舖掂晒」马主陈伟材说：「『一舖掂晒』上场两度受阻，未尽发挥，可以说冇跑过，巫伟杰部署此马相隔一周匆匆再出，结果战术成功，部署得宜，居功至伟。」

练马师巫伟杰说：「『一舖掂晒』前一场在港初出跑一千米，表现不俗，田泰安建议马儿增程跑千二米，上场跑千二米不太好彩，两度受阻，形势欠佳。由于『一舖掂晒』目前只有三岁，因此我今场部署此马回师一千米，并加配羊毛面箍，令马儿的走势更为稳定，跑来更见集中，马儿跑了两场后，状态有进，体能比前更强，成功补中，打开在港胜利之门。『一舖掂晒』下场跑一千或千二米，要视乎赛程安排，我或许安排牠暂时跑一千米，将来一定会增程跑千二米。」