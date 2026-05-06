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马场密探048｜「精明选择」一放到底

马圈快讯
更新时间：21:05 2026-05-06 HKT
发布时间：21:05 2026-05-06 HKT

见习骑师袁幸尧今晚卜满九匹坐骑，并在第四场策骑「精明选择」一放到底赢马。她自上月开始在港策骑，至今已赢得六场头马，至于该驹练马师伍鹏志，则自三月二十二日「友莹亮」之后，赢马打破闷局。

赛后练马师伍鹏志说：「『精明选择』上次不太好彩，跑得第二，因此今场找袁幸尧上阵，希望减十磅可以帮到此马。袁幸尧是一位十分出色的十磅见习生，今仗发挥更是无可挑剔。『精明选择』排三档上阵，马儿在袁幸尧的发挥下出闸十分快，估不到可以快过『艾利奥』，此马最紧要摆前走，如果跑得畅顺，马儿便可以交出水准。我会安排『精明选择』于六月七日的泥地再次上阵，之后便会歇暑，留待下季再上阵。」

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