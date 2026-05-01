冠军练马师争夺战︰方嘉柏称今季之争属历来最激烈

本年度香港马季只余下四分之一赛事，由目前起至7月15日马季煞科当天，各大奖项的得主将会陆续揭盅，当中冠军练马师之争相信会最受瞩目。力求再度封王的方嘉柏形容，今季的冠军练马师争夺战是历来最紧张刺激的一次。

现时榜上的多位练马师均有机会登上冠军宝座，争冠的紧凑程度可说是相当罕见。目前居前两位的廖康铭及方嘉柏均暂获五十场头马，而沈集成（四十九胜）、大卫希斯（四十八胜）、吕健威（四十三胜）及蔡约翰（四十一胜）则紧随其后。

方嘉柏从练至今已先后四度荣膺香港冠军练马师，他透露自己十分享受争取第五度封王的过程。

他说：「我真的乐在其中，很享受竞争的过程，也很高兴现时有六位练马师一同争标。压力一直都存在，而我就是喜欢竞争变得激烈，大家都要施展浑身解数的局面。」

「我会说这是历来最精彩的冠军练马师之争。过往通常会有两位练马师抛离余下对手，然后力争到最后，但今年不少练马师仍有望争逐殊荣，形势实在紧凑。」

方嘉柏最近一次封王是于2020/2021年度马季，上季则以五十二场头马位列练马师榜第三名。他对麾下的阵容充满信心，当中既有多匹正值冒起的新星，也有评分水平适中的较年长赛驹。

方嘉柏说：「我手上仍有许多有力争胜的赛驹。我不会向竞争对手透露是哪些赛驹，但我麾下的确有不少马匹能各自取得两、三场胜仗。」

「我只需要看看自己是否有足够实力去达成目标，那就是第五度封王。我已准备好全力争胜了。」

「我满意目前的排名，也肯定会有对手超越我，然后我再反超前他们，你来我往，短兵相接，大家都会全情投入。这将是一场非常激烈的交锋，令人十分期待。」

方嘉柏今季成绩稳定，早于季初便已展现佳势，于9月及10月均取得七场头马，其后于12月更共得九捷。

方嘉柏于2月及3月继续保持佳绩，各有六场头马进账，踏入4月后在莫雷拉的协助下再收获七场胜仗。

莫雷拉（右）重返香港策骑，为方嘉柏争夺冠军练马师宝座注入一大动力。

莫雷拉于4月初成为方嘉柏马房的聘约骑师后，随即在4月8日的跑马地赛事为方嘉柏取得四场胜利，令今季冠军练马师之争更趋白热化。

方嘉柏说：「得到莫雷拉效力实在很好，我今年真的非常渴望夺冠，这对我意义重大，而我会集中精神，全力争霸。我正在努力，希望能达成目标。」

方嘉柏本周日将派出九驹在沙田上阵，当中包括角逐三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛）的「春风万里」，以及出争第二班会员杯（1600米）的「钛易揾」。