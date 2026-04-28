世界短途王者「嘉应高升」歇暑休整 图卫冕珠穆朗玛峰锦标

「嘉应高升」于上周日（4月26日）的富卫保险冠军赛马日中再度凭超卓表现抡元，练马师大卫希斯表示将安排这匹全球最佳短途赛驹歇暑休整，计划之后再让马儿远赴澳洲悉尼，争取卫冕珠穆朗玛峰锦标（1200米一级赛）。



「嘉应高升」于上周日勇夺总奖金高达二千四百万港元的主席短途奖（1200米一级赛），摘下历来第九项一级赛桂冠，除了成功把连胜纪录延续至二十场，更以1分07.10秒再度打破本身保持的沙田1200米草地赛场地时间纪录。这匹短途王者现时的本地评分已升至142分，创下服役以来新高。



大卫希斯说︰「我今天（4月28日星期二）就可以再让马儿出赛，牠的状态极佳。不过牠季内已上阵多次，是时候好好休息一下，而我们很期待下季的到来。马儿将于周三（4月29日）前往从化。我心目中的首要目标是珠穆朗玛峰锦标，我们希望能卫冕冠军，之后当然是12月在这里举行的国际大赛。」

「嘉应高升」迄今已赢得逾一亿五千八百五十七万港元奖金。



「嘉应高升」去年成为首匹胜出珠穆朗玛峰锦标的海外赛驹。今年这项总奖金高达二千万澳元（约合一亿一千二百七十一万港元）的大赛将于10月17日在兰域马场上演。



大卫希斯目前以四十六场头马暂居今季香港练马师榜第四位，包括凭「嘉应高升」取得八场胜仗。这位来自澳洲的练马师明晚将派出六驹在跑马地上阵，包括派遣「天星」（115磅）出争共有十驹列阵的第二班首尔让赛（1000米）。



大卫希斯说：「我们觉得『天星』在跑马地的发挥良佳，所以让牠在那里最短的途程上试一试。马儿角逐1000米赛事时的后劲相信会十分凌厉。牠是匹相当忠心及具竞争力的赛驹。」

大卫希斯说：「我们觉得『天星』在跑马地的发挥良佳，所以让牠在那里最短的途程上试一试。马儿角逐1000米赛事时的后劲相信会十分凌厉。牠是匹相当忠心及具竞争力的赛驹。」



另一方面，田泰安将力争于明晚赛事继续增添头马进账。这位于本月已取得五胜的好手将策骑蔡约翰马房的「泰泰精神」（116磅）出争第三班釜山让赛（1200米），自第九档出闸。



田泰安说：「相信马儿离取得（今季）首场胜仗之期不远，希望我们于周三晚能成功。我在一些时间前曾为牠主辔，而牠之后确实进步了很多。马儿真的很拼搏，若然能助牠取得头马就太好了。」



「马儿看来擅长后上争胜，希望牠会遇上快步速。我们认为牠有能力在第三班赛事中抡元。」



另一匹由蔡约翰训练的赛驹「海上大军」于4月19日在港一出即胜，攻下一项1800米第二班赛事。此驹已报争周日（5月3日）在沙田举行的三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛），盼能克服长力的考验，在四百二十万港元的总奖金中分一杯羹。



田泰安说：「『海上大军』在海外曾角逐更长的途程，牠的耐力充足。能够像马儿这样（一出即胜）的赛驹并不多见。」



「上仗前马儿已试过几次闸，准备充足，蔡约翰为牠做足准备以勇态上阵。牠虽然是负最轻磅（115磅）取胜，但赢马过程也有一些值得赞赏的地方。对于马儿来说，问鼎皇太后纪念杯当然是大幅越级挑战，但毕竟参赛马不多，虽然有很多对手都值得重视，不过我认为牠能完成任务。」



同样已报争今届皇太后纪念杯的马匹还有「桃花开」、「天将龙驹」、「君子传承」、「春风万里」、「火焰闪烁」及「浪漫战神」。田泰安曾于2014年伙拍「格哥儿」攻下这项长途分级赛。



另一边厢，「雷神太保」（127磅）于4月22日在跑马地以两个马位之先取得在港首胜。练马师黎昭升寄望这匹「至高无极」的子嗣明晚在跑马地出争第四班韩国马事会锦标（1200米让赛）时能再下一城。



黎昭升说：「马儿花了一段时间才调整好状态。上仗牠排第一档起步，沿途毋须绕过其他对手，牠赢马的姿态还是很出色。马儿的评分已下调至目前的水平，希望牠能有所作为。」



「牠能够获胜，我很替马主感到高兴，而我心想既然牠状态这么好，何不让牠再跑一仗呢？这个星期的档位（第八档）稍为不利，但马儿上周胜出后明显仍然保持佳态。」



「上浦福旺」（130磅）于本月初在钟易礼胯下打开胜门，这对人马组合将于明晚继续合作，角逐第四班仁川让赛（1650米）。



钟易礼说：「上仗我们预期步速不会快，因此决定让马儿上前。那并非牠惯常的跑法，但我们看不到快步速，所以便以新方法策骑牠，结果奏效。牠目前的状态不俗。」



本周三（4月29日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班大田让赛（1800米）将于晚上六时四十分开跑。