马场密探048｜「祝愿」首胜一级赛

今日冠军赛马日第二场一级赛，总奖金二千四百万的冠军一哩赛，大热门「远观天象」三甲不入，反而港队马再下一城，而去年香港打吡跑前两名马，在此包办连赢，廖康铭马房的「祝愿」, 在骑师布文岀色留放下，直路上后上击败上季打吡盟主「百贺飞驹」胜出，此驹终赢得服役以来首场一级赛，亦是廖康铭首场一级赛。

赛后「祝愿」马主车晓红说：「我们十分高兴，『祝愿』今场首次胜出一级赛，至于未来部署，我们全部交由廖康铭决定，至于是否远征日本安田纪念，成数不大。」

廖康铭说：「今季我非常庆幸可以以『白鹭金刚』赢完打吡后，又以『祝愿』赢一级赛冠军一哩赛，多谢整个马房团队，包括香港副练黄裕亨、从化副练、骑马人及马伕等整个马房团队，他们每天满挂笑脸，我每天工作都充满干劲。『白鹭金刚』今场跑了一场硬仗，用了不少体力，牠将会休息，下季目标是香港一哩锦标。」

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