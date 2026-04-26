马场密探048｜「嘉应高升」再创纪录
更新时间：15:45 2026-04-26 HKT
发布时间：15:45 2026-04-26 HKT
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今日冠军赛马日首场一级赛，香港速度系列尾关，主席短途奖，目前全球最高分马「嘉应高升」在阵，照例被捧成一点零倍一面倒大热门，独赢彩池总投注额高达九千七百一十四万多港元，结果该驹起步后守在第三位，入直路一鞭不施之下轻松越过对手之余，而且越走越劲，以四又四分一马位之先胜岀，同时以一分零七点一秒时间，又再刷新场地纪录时间，表现之佳令在场马迷喝采。
赛后「嘉应高升」马主梁锡光说：「赛前我非常紧张，现在『嘉应高升』顺利连赢二十场头马后，我现在放松了，不再紧张。『嘉应高升』将会唞暑，下季会再战澳洲珠穆朗玛峰锦标。」
潘顿说：「『嘉应高升』整季都表现出非常好，我真是非常幸运，能够骑到此匹好马。此马是一匹不可多得的良驹，牠是伟大的马，与众不同。」
希斯说：「『嘉应高升』今场破纪录时间取胜，我可以松一口气，此马是顶头大热门，我不想令大家失望。而『嘉应高升』是我遇见过和训练过最优秀的良驹，牠今场没有令大家失望，再次交出头马，牠今季表现出色，扬威澳洲和攻下三冠短途赛。我会安排牠提早歇暑，运往从化好好休息，下季再战澳洲珠穆朗玛峰锦标。」
香港马王「嘉应高升」今午胜出千二米一级赛主席短途奖，成功缔造二十连胜，兼且蝉联三冠短途王。「嘉应高升」以一分七秒一自我挑战成功，再破自己创下的田草千二米纪录时间，今日牠独赢投注额高达$94,440,420再破纪录。
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