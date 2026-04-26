马场密探048｜「大回报」顺利连捷

黎昭升马房的「大回报」，上场在千六米赢得在港首场头马后，今日续配巴度跑同程，直路上力压「旌采」，顺利取得连捷，上周巴度赢得在港三百场头马，今日继续有进帐。

赛后「大回报」马主多多利团体成员朱廸仪说：「我们一班团体成员都非常开心，赛前黎昭升表示马儿自上场胜出后，状态保持赢马水准，因此我们一班团体成员都对马儿有信心，最高兴是有一位马主团体经理人从新加坡回港即有头马拉，大家都很尽兴。」

黎昭升的太太庄倩和骑师巴度的太太Eva今午入场，有另一半的支持，这对骑练搏杀起来更醒神，以第二场的「大回报」合作赢马。巴度上周三谷战取得在港第三百场头马，之后和太太庆祝相识十五周年，今午以「大回报」赢马，近期手风甚顺。

黎昭升说：「『大回报』今季演出准绳，上场新胜犹勇，马儿持续进步，今场顺利再下一城。『大回报』一直健康良好，不断进步，牠在四班有竞争力，性能以千六米合发挥。」