马会与法国汇合彩池「PMU全球汇合彩池」合作

香港马会赛马博彩有限公司（马会）将于4月26日的法国PMU全球汇合彩池根利锦标*起，参与由海外合作伙伴Pari Mutuel Urbain（PMU）推出的「PMU全球汇合彩池」，优化「全球汇合彩池」品牌，继续为马迷提供庞大的国际彩池。

马会多年来，一直与PMU保持紧密合作伙伴关系。自2019年起，法国赛事的独赢及位置设汇出彩池。在新推出的「PMU全球汇合彩池」下，相关汇出彩池的安排及运作不变，有关赛事由法国营运并受当地规例约束。

周日赛事位置特设多宝

PMU全球汇合彩池根利锦标的位置彩池特设10万欧元多宝，折合超过91.6万港元。

* 投注人士必须年满十八岁。

△ 由PMU(Pari Mutuel Urbain)营运的指定赛事的汇出彩池投注受现行香港马会赛马博彩有限公司的《赛马博彩规例 》下之海外赛事的汇出彩池部份所约束。

