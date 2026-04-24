Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会与法国汇合彩池「PMU全球汇合彩池」合作

马圈快讯
更新时间：18:20 2026-04-24 HKT
发布时间：18:20 2026-04-24 HKT

香港马会赛马博彩有限公司（马会）将于4月26日的法国PMU全球汇合彩池根利锦标*起，参与由海外合作伙伴Pari Mutuel Urbain（PMU）推出的「PMU全球汇合彩池」，优化「全球汇合彩池」品牌，继续为马迷提供庞大的国际彩池。

马会多年来，一直与PMU保持紧密合作伙伴关系。自2019年起，法国赛事的独赢及位置设汇出彩池。在新推出的「PMU全球汇合彩池」下，相关汇出彩池的安排及运作不变，有关赛事由法国营运并受当地规例约束。

周日赛事位置特设多宝
PMU全球汇合彩池根利锦标的位置彩池特设10万欧元多宝，折合超过91.6万港元。

* 投注人士必须年满十八岁。
△ 由PMU(Pari Mutuel Urbain)营运的指定赛事的汇出彩池投注受现行香港马会赛马博彩有限公司的《赛马博彩规例 》下之海外赛事的汇出彩池部份所约束。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
8小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
6小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
6小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
3小时前
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮（Threads截图（资料来源：jackiekwan1101＠Threads））
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮
时事热话
7小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
4小时前