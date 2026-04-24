「小鸟天堂」及「白鹭金刚」力争以四岁赛驹身分扬威富卫保险冠军一哩赛



「小鸟天堂」及「白鹭金刚」将于周日（4月26日）双双在沙田出争总奖金高达二千四百万港元的富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛），力争成为继2011年摘桂的「军事攻略」后十五年来首匹扬威此赛的四岁头马。

四岁马经典赛事系列是专让本地新星证明实力的舞台，共设三关赛事，头关及尾关分别是总奖金一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米）及总奖金二千六百万港元的宝马香港打吡大赛（2000米）。今年分别扬威该两项赛事的「小鸟天堂」及「白鹭金刚」将双双进军富卫保险冠军赛马日，挑战经验更丰富的较年长对手，其中部分劲敌战绩彪炳，更包括数匹一级赛盟主。

自2001年以来，富卫保险冠军一哩赛的头马最多来自五岁马，其间共九次攻下此赛。同期六岁马胜出此赛六次，四岁马则于2001年至2011年期间五度夺魁，但自2011年后再未有四岁赛驹能在此赛封王。

近年有不少四岁新星争逐此赛殊荣，其中「遨游气泡」及「祝愿」分别于2023年及2025年以四岁之龄参赛，同样跑入第四名；「表之银河」于2024年取得第五名；而时年四岁的「加州星球」则于2022年在冠军级佳驷「金鎗六十」之后跑获亚军。

「小鸟天堂」的练马师丁冠豪今仗将安排潘顿为马儿执缰。潘顿曾先后凭「美丽传承」（2018年及2019年）及「永远美丽」（2024年）三度扬威富卫保险冠军一哩赛。

丁冠豪表示：「我认为这是一场极为均势的比赛，很难说哪一驹最优秀。『小鸟天堂』是一匹好马，只是近几仗表现欠佳，在香港经典杯（1800米）漏闸，其后在香港打吡大赛则留得太后。」

「小鸟天堂」角逐香港经典一哩赛时一度受困，直至直路上才能发挥凌厉加速力，以全场最快的22.51秒完成最后四百米，奏凯而回。然而，此驹其后在宝马香港打吡大赛中未能构成威胁，仅得第九名。

丁冠豪刚于4月16日安排「小鸟天堂」参加1200米泥地试闸，结果这匹「豪华房车」的子嗣以一放到底姿态力压「红运帝王」率先冲线，缔速1分10.96秒（分段时间25.6秒、23.0秒、22.3秒）。「小鸟天堂」周日将与争取卫冕的「红运帝王」再度碰头，也会遇上曾在皇家雅士谷赛期扬威一级赛的「港边小区」。

丁冠豪说：「马儿的试闸表现不俗，我希望牠会跑得好。潘顿很高兴，他满意马儿的试闸表现，认为牠正值勇态。我希望会看到马儿能居于中间或更为靠前的位置，但我会留给潘顿决定，毕竟他很了解马儿。这次试闸对马儿来说有点费力，所以没有必要再作太多工夫。」

潘顿表示：「在经典一哩赛之前，我已对牠有很好的印象。我认为牠是匹好马，即使我在决定不为牠策骑时，也说过我认为牠最终会成为整个（四岁马经典赛事）系列中表现最出色的一匹四岁马。」

「今仗缩回一哩途程与较年长马比拼是另一挑战。四岁马在此赛的往绩并不突出，因此我很期待策骑牠上阵，看看牠自我上次为牠执缰后进步了多少，以及牠会给我甚么感觉，以判断牠是否足以在此级别的一哩赛中与较年长赛驹抗衡，还是我们于今仗后需要另作部署。这是牠向我们展示实力的机会。」

目前领先骑师榜的潘顿很期待与「小鸟天堂」故剑重逢。

另一边厢，「白鹭金刚」在港也屡获头马，迄今已取得五捷，代表作为上月胜出宝马香港打吡大赛。这匹「不惜代价」的子嗣曾两胜一哩赛，最近一次试闸时在「小鸟天堂」之后以第三名冲线，但今仗因近期的拍档布文选策厩侣「祝愿」而改由麦道朗主辔。

「小鸟天堂」将自第二档出闸，而「白鹭金刚」则由第五档起步。今届富卫保险冠军一哩赛的后备马匹「紫荆盛势」同样在今季四岁马经典赛事系列有优异演出，攻下总奖金一千三百万港元的次关赛事香港经典杯。



本周日（4月26日）在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日合共编排十一场赛事，头场第四班富卫保险永强让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。

