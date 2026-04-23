Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈集成称今届富卫保险女皇杯 云集近二十年最强阵容

马圈快讯
更新时间：18:43 2026-04-23 HKT
发布时间：18:43 2026-04-23 HKT

沈集成将派出「浪漫勇士」角逐周日（4月26日）在沙田举行的富卫保险女皇杯（2000米一级赛）。他认为今年的阵容堪称近二十年来最强，「浪漫勇士」必须击败多匹强敌，才有望第四度在这项总奖金高达三千万港元的大赛称霸。
 
「浪漫勇士」曾于2022年、2023年及2024年连续三年胜出富卫保险女皇杯。这匹全球累积奖金最高的赛驹去年因远征中东而缺席此赛，今年则会在角逐三冠大赛的路途上再度亮相女皇杯。
 
「浪漫勇士」今仗面对近年来遇过最强劲的阵容，必先要击败包括曾胜出一级赛的星级赛驹「蒙面舞会」、「御冠军」及「同工之妙」在内的对手，才有机会第四度封王。
 
沈集成说：「我认为这是香港近十五甚至二十年来阵容最强的一届女皇杯。我很高兴有这么多佳驷来港参赛，今仗对马儿来说无疑会是一场硬仗。」
 

沈集成说：「我认为这是香港近十五甚至二十年来阵容最强的一届女皇杯。我很高兴有这么多佳驷来港参赛，今仗对「浪漫勇士」来说无疑会是一场硬仗。」
沈集成说：「我认为这是香港近十五甚至二十年来阵容最强的一届女皇杯。我很高兴有这么多佳驷来港参赛，今仗对「浪漫勇士」来说无疑会是一场硬仗。」

「浪漫勇士」曾于去年5月接受左前球节关节手术，沈集成于谈及马儿时说：「马儿受伤后，马主刘栢辉和我均认为牠应该留在这里。今季我们以扬威三冠大赛为目标，希望能够达成。我们仍未决定下季的安排如何，会逐场看看应该如何部署。」
 
「浪漫勇士」在周四（4月23日）的排位抽签中抽得第五档。此前牠已先后攻下中银香港马会杯（2000米二级赛）、浪琴香港杯（2000米一级赛）、董事杯（1600米一级赛）及花旗银行香港金杯（2000米一级赛），将以季内全胜的姿态进军富卫保险女皇杯。这匹沈集成马房的镇仓宝于周四早上完成操练，据报目前状态大勇，有望再次缔造历史。
 
沈集成说：「马儿的快操表现非常好。布文每次策骑牠后，总给我十分正面的评价。我（对今仗）充满信心。」

沈集成说：「『浪漫勇士』(图) 的快操表现非常好。布文每次策骑牠后，总给我十分正面的评价。我（对今仗）充满信心。」
沈集成说：「『浪漫勇士』(图) 的快操表现非常好。布文每次策骑牠后，总给我十分正面的评价。我（对今仗）充满信心。」

 
「浪漫勇士」于2025年2月在维雅德角逐泥地一级赛沙特杯（1800米），与「青春永驻」合演了一场令人难忘的对决，最终仅败而回。此驹今仗将再次与顶级日本佳驷同场交锋，当中包括秋季天皇赏（2000米一级赛）盟主「蒙面舞会」，沈集成表示不会掉以轻心。
 
他说：「我们去年远征中东时，所有日本赛驹都取得佳绩。我非常重视所有日本赛驹。」
 
沈集成表示，他会鼓励「浪漫勇士」的惯常拍档麦道朗在周日一战采取简单的策略，因为马儿有能力应对不同的形势。
 
「浪漫勇士」与沈集成的关系紧密，这匹八岁的马房之星迄今赢得十三场一级赛头马，当中包括在澳洲、日本及杜拜摘下大赛桂冠。沈集成相信，马房团队对「浪漫勇士」自服役以来一直给予悉心照料，让牠得以在顶级赛事保持稳定发挥。
 
沈集成说：「团队非常、非常照顾牠。『浪漫勇士』对于我、马房团队及我的家人来说都非常重要。我爱马儿，牠也爱我。马儿是一匹超级传奇佳驷。」
 
本周日（4月26日）在沙田举行的富卫保险冠军赛马日合共编排十一场赛事，头场第四班富卫保险永强让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。


 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
时事热话
6小时前
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
02:56
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
8小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底 大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同 Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
9小时前
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
14:09
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
影视圈
4小时前
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
研究揭4种血型「最短命」是它 1类人赢在起跑线！附4招自测血管健康
研究揭4种血型「最短命」是它 1类人赢在起跑线！附4招自测血管健康
保健养生
7小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
3小时前