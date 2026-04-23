沈集成称今届富卫保险女皇杯 云集近二十年最强阵容

沈集成将派出「浪漫勇士」角逐周日（4月26日）在沙田举行的富卫保险女皇杯（2000米一级赛）。他认为今年的阵容堪称近二十年来最强，「浪漫勇士」必须击败多匹强敌，才有望第四度在这项总奖金高达三千万港元的大赛称霸。



「浪漫勇士」曾于2022年、2023年及2024年连续三年胜出富卫保险女皇杯。这匹全球累积奖金最高的赛驹去年因远征中东而缺席此赛，今年则会在角逐三冠大赛的路途上再度亮相女皇杯。



「浪漫勇士」今仗面对近年来遇过最强劲的阵容，必先要击败包括曾胜出一级赛的星级赛驹「蒙面舞会」、「御冠军」及「同工之妙」在内的对手，才有机会第四度封王。



沈集成说：「我认为这是香港近十五甚至二十年来阵容最强的一届女皇杯。我很高兴有这么多佳驷来港参赛，今仗对马儿来说无疑会是一场硬仗。」



沈集成说：「我认为这是香港近十五甚至二十年来阵容最强的一届女皇杯。我很高兴有这么多佳驷来港参赛，今仗对「浪漫勇士」来说无疑会是一场硬仗。」

「浪漫勇士」曾于去年5月接受左前球节关节手术，沈集成于谈及马儿时说：「马儿受伤后，马主刘栢辉和我均认为牠应该留在这里。今季我们以扬威三冠大赛为目标，希望能够达成。我们仍未决定下季的安排如何，会逐场看看应该如何部署。」



「浪漫勇士」在周四（4月23日）的排位抽签中抽得第五档。此前牠已先后攻下中银香港马会杯（2000米二级赛）、浪琴香港杯（2000米一级赛）、董事杯（1600米一级赛）及花旗银行香港金杯（2000米一级赛），将以季内全胜的姿态进军富卫保险女皇杯。这匹沈集成马房的镇仓宝于周四早上完成操练，据报目前状态大勇，有望再次缔造历史。



沈集成说：「马儿的快操表现非常好。布文每次策骑牠后，总给我十分正面的评价。我（对今仗）充满信心。」

沈集成说：「『浪漫勇士』(图) 的快操表现非常好。布文每次策骑牠后，总给我十分正面的评价。我（对今仗）充满信心。」



「浪漫勇士」于2025年2月在维雅德角逐泥地一级赛沙特杯（1800米），与「青春永驻」合演了一场令人难忘的对决，最终仅败而回。此驹今仗将再次与顶级日本佳驷同场交锋，当中包括秋季天皇赏（2000米一级赛）盟主「蒙面舞会」，沈集成表示不会掉以轻心。



他说：「我们去年远征中东时，所有日本赛驹都取得佳绩。我非常重视所有日本赛驹。」



沈集成表示，他会鼓励「浪漫勇士」的惯常拍档麦道朗在周日一战采取简单的策略，因为马儿有能力应对不同的形势。



「浪漫勇士」与沈集成的关系紧密，这匹八岁的马房之星迄今赢得十三场一级赛头马，当中包括在澳洲、日本及杜拜摘下大赛桂冠。沈集成相信，马房团队对「浪漫勇士」自服役以来一直给予悉心照料，让牠得以在顶级赛事保持稳定发挥。



沈集成说：「团队非常、非常照顾牠。『浪漫勇士』对于我、马房团队及我的家人来说都非常重要。我爱马儿，牠也爱我。马儿是一匹超级传奇佳驷。」



本周日（4月26日）在沙田举行的富卫保险冠军赛马日合共编排十一场赛事，头场第四班富卫保险永强让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。



