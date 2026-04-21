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内圈捕影│「神驹马灵」暗火涌现

马圈快讯
更新时间：15:15 2026-04-21 HKT
发布时间：15:15 2026-04-21 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「跑得好快」助手踱一圈，一向有点急口，但接受操控，身靓力充足，毛色油润悦目，近况相当不俗。「神驹马灵」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身结实展现线条，有进无退。

「本领非凡」助手踱一圈，轻描淡写完成神态自若，身靓力度充足，走势爽朗有力，论态一直出色。「幸运愉快」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，依然省镜未见低落。

中环精英神情专注

「中环精英」坠手火气极之充裕，今季最弗一次。
「中环精英」坠手火气极之充裕，今季最弗一次。

「中环精英」助手踱一圈，神情专注双目有神，身靓全身肌肉，坠手火气极之充裕，今季最弗一次。「添开心」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身又够实净，步挺顺畅力度充沛，伤愈操足状态理想。

「烛光晚餐」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，汗湿多一贯如此，走势爽朗又够轻巧，保持上佳水准。「劲大威猛」袁幸尧踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，火力唔错外观亦驷正，近况极佳。

「志满同行」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色悦目靓到透光，气势如虹弗到漏油。「皇者有利」助手踱一圈，担高头走极神气，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，体弱分子持续态勇。

谢锋
 

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