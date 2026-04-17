亲自送机 何婉盈「让爱高飞」

已退役的「让爱高飞」将运往法国颐养天年，昨日马主团体成员何婉盈特意前往双鱼河，送爱驹上车出发往机场。何婉盈说：「『让爱高飞』退役后，我曾三度探望牠，照顾牠的马伕和马房员工都大赞其乖巧；我很幸运遇见此马，更视其为儿子，牠令我有一次做马主的机会。这趟马主之旅非常开心，『让爱高飞』冠、亚、季军都跑过，更数次赢马，是一匹很好的马；今次我做了很多资料搜集，决定安排牠运往法国的Champs Legacy。」

「『让爱高飞』今年九岁，在港虽然接近退休年龄，但一匹马普遍有二十多岁寿命，我相信牠在未来仍可发光发亮，经过retrain（再培训）后学会另一技能，我日后一定会到法国探望牠。」何婉盈续说。

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陈嘉甜