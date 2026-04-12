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方嘉柏莫雷拉「双神」出击

马圈快讯
更新时间：11:11 2026-04-12 HKT
发布时间：11:11 2026-04-12 HKT

周三（四月十五日）在快活谷举行夜赛，「黑夜之神」方嘉柏孖主帅莫雷拉这个强劲组合携手合作，当晚方厩派八驹，分别是「棒棒糖」、「龙文鞭影」、「银进」、「星运少爵」、「川河石驹」、「大千气象」、「幸运传承」「富裕君子」莫雷拉骑晒这八驹，没有外线坐骑。

早前方嘉柏和莫雷拉一齐接受《Triple Trio》访问期间，主持人之一夏祈连是方嘉柏舅仔，前骑师戴胜也有加入一起倾谈，整个访问过程轻松搞笑。例如方嘉柏问莫雷拉未向他派真钱，然后作出派钱手势，方嘉柏讲笑自己二十多岁曾经看脱衣舞那时做过派钱手势。访问尾声时，方嘉柏更除衫，笑言要和莫雷拉好好放松，引莫雷拉，戴胜，夏祈连等人捧腹大笑。

相片截图来源：《Triple Trio》

陈嘉甜

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