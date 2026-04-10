方嘉柏莫雷拉周日沙田乘胜追击

于刚过去的周三 (4月8日) 跑马地赛事，莫雷拉与方嘉柏的组合全晚四胜头马，风头一时无两。展望周日 (4月12日) 的沙田日赛，莫雷拉将策骑方厩六驹上阵，他再次表示，将全力以赴为方嘉柏争取第五度登上冠军练马师宝座。

方嘉柏目前在香港练马师榜上暂居次席。

周日莫雷拉为方厩策骑的六驹包括「顺善宝」、「腾达勇士」、「哥伦布」、「昭易揾」、「川河帅驹」及「信心星」，此外，另一匹方嘉柏麾下的「禾道丰」则于第六场的赫德让赛 (1200米) 第二组中名列后备，如此驹能及时补上参赛，也会交由莫雷拉执缰。

莫雷拉回顾周三之战时说：「这好比一场美梦，我们当然希望有个好的开始，却从未可以预料可以赢得四场头马，我实在雀跃万分。」当晚他首次以方嘉柏主帅身分策骑，结果凭「有情有义」、「喜马」、「富心星」及「精彩骏将」四喜临门。

「但这并非我个人之事，而是方嘉柏努力所得之成果，我现时能够在此上阵，只因他很早已想我能回归香港助他一臂之力，最终我也获批可以作短期客串。」

「很高兴我们能有一个好的开始，大家都期待这股气势得以持续，始终现时已踏入争冠的重要阶段，相信方嘉柏希望有我适时之加入，可以提升他的夺冠机会。」莫雷拉说。

2025/26年度马季共编排88次赛事，经过61次赛事之后，廖康铭在练马师榜上以47场头马暂居首位，方嘉柏的头马数字与廖康铭相同，但因31场的亚军数目较廖康铭的36场少，因而居第二位，季军数目方面，廖康铭有40场，方嘉柏则有29场。

早前在宝马香港打吡大赛摘桂的廖康铭，于周日的沙田赛事将派出「驷跑得」、「源好运」、「高高至高」、「量子力奇」及「翠红」五驹角逐。

在练马师榜上，沈集成、 大卫希斯及吕健威分别以42场、41场及40场头马紧随廖康铭及方嘉柏之后，这三位前列练马师于周日分别派出5匹、13匹及6匹战驹加入战团。

另一方面，游达荣旗下的「颜色之皇」已获选角逐4月26日沙田马场的一级赛主席短途奖 (1200米)，此驹将于周日总奖金二百八十四万港元的第二班庇利金让赛 (1200米)上阵，游达荣希望马儿当日能克服第12档及135磅顶顶的不利因素，在出争总奖金达二千四百万港元主席短途奖的前夕能一壮声威。

「颜色之皇」迄今在港取得三捷。

共有十一匹赛驹获选角逐今届的主席短途奖，全球最佳短途马「嘉应高升」会是焦点所在，而双料一级赛盟主「里见梦境」也列阵其中。「颜色之皇」于本周日之战将交由潘顿执缰。

「颜色之皇」迄今在港共三胜途程1000米的短途赛，来港前在澳洲也曾两胜1000米的赛事，牠在港曾四度出争1200米途程，当中两次跑获亚军。

游达荣说：「牠 (『颜色之皇』) 喜留后竞跑，末段以强劲加速力追前，但这种跑法往往需要形势配合，所以争胜也不太容易，今次在第二班赛事负顶磅出赛，也是一项挑战。」

「希望下季牠会大放异彩，事实上牠仍会有进步空间，我们都耐心等待。」

「当评分达至二班顶的水平时，争胜会具相当难度，牠于三岁时曾在沙田的1200米赛事跑获亚军，当时牠的表现不错，但仍要进一步证明本身具能力在沙田的1200米赛事取得胜利，而我相信牠可以做到这一点，当然，牠尚要续有进步方可更上一层楼，而重要的是，快步速将甚有助牠发挥。」游达荣续说。

与此同时，班德礼有信心质新短途马「醒目高球」(132磅) 可以拾级而上，于周日在第三班白加士让赛 (1200米) 中再下一城。

班德礼曾伙拍「醒目高球」三度取胜。

班德礼说：「马儿速度锐利，起步后能瞬即轻松占取前列位置，末段更能加速力抗对手来犯。」

「早前牠在阵上仍显得相当稚嫩，马儿仍有不少改进之处，当牠取得领先之后，便倾向四处张望，有点不太集中，不过牠每跑一仗均有进步，令牠可以不断取得好成绩。」

「迄今牠的进度理想，令我相信牠有实力日后在第二班甚至更高水准的赛事中与对手周旋。」班德礼说。

由罗富全训练的「醒目高球」，至目前为止在港只上阵五次，便已取得三冠一位的佳绩。周日之战牠将自第4档起步。

周日（4月12日）在沙田马场合共编排十一场赛事，头场新马赛宝灵平磅赛（1000米）将于下午十二时三十分开跑。