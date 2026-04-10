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霍宏声复出骑网红马

马圈快讯
更新时间：13:44 2026-04-10 HKT
发布时间：13:44 2026-04-10 HKT

霍宏声刚周一策骑廖厩的「幸运奇兵」堕马，因而拉伤背部，当日退下火线。紧接刚周三谷战霍宏声停赛，骑者飞往澳洲小休，与好友薛恩等人相聚，周日沙田赛事复出，当日将为八驹主辔，其中包括有网红马之称的「幸运风彩」将出战第九场三班千四米，由霍宏声策骑，如果今场顺利取胜，或许有丰富大餐奖励呢？

早前有网民分享「幸运风彩」从马房窗边探出头来，直视下方「望穿秋水」的样子，下层窗口对上位置多出一堆干草，该马匹望著干草的样子露出爆笑萌样，成为网民热话，而「幸运风彩」周日将上阵，相信大家都会关心这匹网民新宠儿的表现。

陈嘉甜

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