马场浮世绘｜毛里裘斯赛马业大搅 本月二十五日开锣

位于印度洋上的岛国毛里裘斯，其2026年新马季将于本月二十五日正式开锣，新马季共编排二十七天赛事，将在南半球第二历史最悠久的战神公园马场举行。由于上季毛里裘斯马会重新管理赛马之后，赛马业务逐渐重上轨道，今次各方人仕决定大搅，除了签发练马师牌照予贺伦，又让南非最大马主Hollywoodbets Syndicate在当地养马，再加上多个马房和马主大事扩军，令服役马匹数量急速上升。

人事方面，上季冠军练马师希伟辰，在华裔马主Paul Foo Kune的大力支持下，今季养马旺急升成当地最大马房。不过，他今季将聘用巴西骑师桑丹拿，此路人马将是今季冠军骑练及马主的大热门；至于上季冠军骑师冼文诺，今季将转往澳洲栢斯策骑，其所属练马师Ramapatee Gujadhur将改聘南非骑师邓尼森为主帅。另外，前澳门骑师高君涛亦盛传将到当地出任马房主帅。

文杰