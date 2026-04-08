黄嘉雯分享获奖喜悦
更新时间：16:53 2026-04-08 HKT
发布时间：16:53 2026-04-08 HKT
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不少香港人都有养宠物，视牠们为自己家庭的一分子。日前在数码港大舞台举行一个关于毛孩的颁奖典礼，其中一个奖项是2026年毛孩街人气豪华猫狗酒店奖项，是由「飞马座」和「丞匡掠影」马主黄嘉雯与友人合伙开设的宠物休闲旗舰店获奖，黄嘉雯亲自上台领奖。
黄嘉雯热爱动物，除了养马，喜欢马术外，她也有养狗狗毛孩。近年黄嘉雯和数位友人开设达六千呎的宠物休闲旗舰，为猫猫狗狗和牠们的主人提供支援服务。
陈嘉甜
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