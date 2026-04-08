富卫保险冠军赛马日：「嘉应高升」力争延续连胜纪录 「浪漫勇士」迎战世界级劲敌

今年的富卫保险冠军赛马日将于4月26日（星期日）上演，目前全球评分最高及第二高的本港佳驷「嘉应高升」及「浪漫勇士」均会在这项香港马坛的春季盛事中领衔出击，力求击败一众获选参赛的海外强敌，创出辉煌纪录，再添殊荣。

今届赛事共有三十八匹赛驹（不包括后备马匹）获选参赛，当中十三驹为一级赛冠军，将于当天分途角逐途程2000米的富卫保险女皇杯（总奖金三千万港元）、1600米的富卫保险冠军一哩赛（总奖金二千四百万港元）及1200米的主席短途奖（总奖金二千四百万港元）三项一级赛，争夺今年再创新高的七千八百万港元总奖金。

短途巨星「嘉应高升」于年初打破了由「精英大师」保持多年的十七连胜香港训练赛驹纪录后，又一再刷新自己所创的新纪录，而今仗争取卫冕主席短途奖的同时，也力求把连胜纪录延续至二十场。

这匹2024/2025年度马季香港马王由大卫希斯训练，在3月公布的浪琴全球最佳赛驹排行榜中领先暂居次席的「浪漫勇士」，成为目前全球评分最高的现役赛驹。「嘉应高升」今次若再度奏凯，将可第二度获得五百万港元的香港速度系列特别奖金。

现时，「浪漫勇士」不单是全球最高奖金赛驹纪录（二亿五千四百六十六万港元）的保持者，也是历来胜出最多一级赛的香港训练赛驹（十三场）。这匹出自香港国际马匹拍卖会的超级佳驷去年未有角逐富卫保险女皇杯，但早已于2022年至2024年期间三度攻下此赛，今仗将力争成为首匹四胜此赛的赛驹。

「浪漫勇士」在富卫保险冠军赛马日的往绩斐然。

今届富卫保险女皇杯的海外代表声势浩大，届时沈集成马房的镇仓宝「浪漫勇士」将面对迄今在沙田2000米赛事中所遇到的最大挑战，迎战「蒙面舞会」、「御冠军」、「博物街」、「同工之妙」、「六月豪取」、「创见御医」及「神之礼」等众多状态勇锐的海外劲旅。

社台育马场旗下的「先见」于过去三届富卫保险女皇杯均跑入三甲，而这个以黄黑彩衣为象征的马主团体今年将派遣一级赛盟主「蒙面舞会」参赛。「蒙面舞会」去年曾角逐日本杯（2400米一级赛），在「格伦岛」之后跑获亚军。

由伯特训练的八岁马「御冠军」能征惯战，包括于今年击败一级赛冠军「送达驹」等强敌扬威新未来城草地杯（2100米一级赛），预料将挟勇态来港作赛。

「御冠军」攻下2026年新未来城草地杯。

其余已获选竞逐今届富卫保险女皇杯的赛驹分别是「安骋」、「球星」、「数字天文」、「紫荆盛势」及「君子传承」。

冠军一哩赛自2000年以来，只有「满乐时」（2016年）及「缤纷会」（2014年）两匹外队马曾成功摘桂。今年「远观天象」、「港边小区」及「一束芳花」前来沙田争标，将挑战本港的一级赛盟主「遨游气泡」、「红运帝王」及「金钻贵人」，以及新鲜出炉的第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）盟主「白鹭金刚」。

「远观天象」至今先后四度攻下一级赛，分别是2023年朝日杯未来锦标（1600米）、2024年NHK一哩赛（1600米）、2025年安田纪念赛（1600米）及2025年一哩冠军赛（1600米）。这匹同样由社台育马场拥有的佳驷将力争扬威富卫保险冠军一哩赛，提升本身作为全球顶尖一哩赛驹的地位。

今届富卫保险冠军一哩赛的获选参赛马匹还有三冠王「遨游气泡」、「红运帝王」、「表之银河」、「祝愿」、「百贺飞驹」、「阳光勇士」、「禅胜辉煌」、「合伙奔驰」及「小鸟天堂」；后备马匹则有「手机表霸」、「美丽同享」及「紫荆盛势」。

「嘉应高升」目前同时是沙田1200米（1分07.12秒）及1400米（1分19.36秒）赛事的场地时间纪录保持者。这匹八项一级赛盟主目前已取得十九连胜，今仗将再次迎战熟悉的劲敌「里见梦境」。

曾两度在一级赛中在「嘉应高升」之后跑入位置「里见梦境」，上仗连续第二年攻下高松宫纪念赛（1200米一级赛），足证实力。这匹短途佳驷的练马师堀宣行过往派马来港参赛也见佳绩，至今已在沙田累积六场一级赛头马。

「里见梦境」已两胜短途一级赛。

夏马殊麾下的「专属方案」上仗于3月攻下阿乔斯短途锦标（1200米一级赛），交出竞赛生涯的代表作，今仗将乘勇转战沙田角逐主席短途奖。牠的厩侣「创见御医」则已获选竞逐富卫保险女皇杯。

由岳品贤训练的「北美勇族」海外出赛经验甚丰，曾在四个不同的赛马地区出赛，包括上仗远赴沙地阿拉伯角逐1351草地短途锦标（1351米二级赛）在「宝礁快艇」及「别具风味」之后跑获季军，今次将首度来港参赛。

今届主席短途奖的其余获选参赛马匹为「骄阳明驹」、「举步生风」、「精算暴雪」、「好友心得」、「美丽第一」、「幸运有您」及「颜色之皇」。

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「富卫保险冠军赛马日向来是首屈一指的赛马盛事，而我们很高兴看到今年的赛事质素非凡。」

「今年我们合共邀得十三匹外队马来港参赛，当中包括『蒙面舞会』及『御冠军』，牠们将与实力强横的『浪漫勇士』展开比拼，势必带来历年来其中一届最精彩的富卫保险女皇杯。『嘉应高升』至今已取得十九连胜，而这匹短途明星能否再次刷新连胜纪录更使今年赛事份外令人翘首以待。此外，『白鹭金刚』、『小鸟天堂』及『紫荆盛势』等本地四岁新星也会升级挑战一级赛。」