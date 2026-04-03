大阪杯：「野田分位」及「北十字星」再同场较劲

第七十届大阪杯（2000米一级赛）将于周日（4月5日）在日本阪神竞马场上演，总奖金高达六亿五千一百万日圆（约合三千二百七十万港元）。届时近两届东京优骏（日本打吡大赛，2400米一级赛）冠军「野田分位」及「北十字星」将会与众星同场较劲，精彩可期。

今年适逢大阪杯七十周年志庆，参赛阵容可谓星光熠熠，除了将会有2024年及2025年日本打吡大赛冠军「野田分位」及「北十字星」在阵外，还有「名将田原」、「投击俱佳」及「高野俊士」等一众顶级佳驷争夺这项重要锦标。

将由北村友一执缰的「北十字星」上仗出争日本杯（2400米一级赛），阵上表现回复勇锐，最终在以破纪录时间2分20.30秒夺魁的「格伦岛」之后取得第四名。「北十字星」是该役少数能于末段仍保持走势的前置赛驹之一，练马师齐藤崇史对这匹雄马的演出相当满意。

齐藤崇史说︰「马儿上仗（在日本杯）直至进入首个弯位时，取位都不太顺畅，但末段的追势却相当出色。虽然牠的际遇较同场所有对手更为不利，但牠真的奋力拼搏。今届日本杯的头马及亚军（『蒙面舞会』）俱实力强劲，但马儿也展示了与角逐打吡时相同的威力。」

「牠其后没有出争有马纪念赛（2500米一级赛），但留在牧场期间看来一直保持良好状态。」

「北十字星」出道首五战取得四胜，随后于去年远征海外，先在巴黎隆尚攻下奥兰治太子锦标（2000米三级赛），继而于10月进军凯旋门大赛（2400米一级赛），可惜未能应付比赛当天的软烂场地，只能以第十四名过终点。

「野田分位」同样曾扬威海外，于去年攻下杜拜司马经典赛（2410米一级赛）。这匹佳驷其后在日本杯跑获季军，继而在有马纪念赛以些微距离不敌头马「博物街」跑入季席，今次力求在坂井瑠星胯下夺魁，赢取出道以来的第三项一级赛冠军。

另一参赛马「名将田原」曾于去年6月角逐宝冢纪念赛（2200米一级赛），最终一放到底，以出色姿态击败近两届大阪杯的盟主「宝徕歌剧」夺魁。这匹五岁马上仗于去年12月出战有马纪念赛，最终只得令人失望的第十三名，但看来已准备好在此赛重振声威。

「名将田原」迄今在阪神三战全胜。练马师石桥守表示：「马儿上仗于早段领放，可惜末段后劲不继。现在回想起来，当时牠的状态不及角逐宝冢纪念赛时。牠目前相当放松，没有那么紧张。」

除了上述各驹外，阵中值得留意的参赛马还包括「生活格调」、「高野俊士」、「优鹤湖」及「投击俱佳」，其中「投击俱佳」在去年的日本打吡大赛负于「北十字星」获得季军，其后于今年1月在中山攻下美国赛马会杯（2200米二级赛）。

练马师友道康夫谈及「投击俱佳」时说：「马儿上仗跑来有点紧张，但进入直路后便能顺利抛开其他对手。赛后牠在北方牧场属下的信乐町分部小休，而自从返回马房以来，牠看来一切良好，骑师（川田将雅）也一直策骑牠在木屑跑道上进行操练。」

大阪杯（2000米一级赛）编为海外赛事第三组第七场，将于香港时间星期日（4月5日）下午二时四十分开跑。