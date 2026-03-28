艾兆礼「盛势威枫」「增旺」

艾兆礼刚周三策骑「一起美丽」和「福星小子」只能入位，但他在今期田战是唯一坐骑满额的骑师，且多驹都是热门马，估计当中应有头马示人，甚至连场数胡。艾兆礼表示，期待坐骑悉数取得佳绩，其中一对贺厩马「盛势威枫」和「增旺」近绩良好，最具争胜机会。

盛势威枫收复前失

「盛势威枫」上仗跑千四米不敌近期连捷的「友莹亮」得亚军。

「盛势威枫」今季踏入四岁后续有进步，早前在五班取得在港首场头马之后，回到四班上阵仍有好表现，上仗跑千四米不敌近期连捷的「友莹亮」得亚军，明日再跑同程，艾兆礼分析说：「上仗『盛势威枫』起步迅速，很容易便取得前领位置，即使直路上未能抗衡头马冲刺，但本身亦带离季军马接近两马位，所以演出亦具水准。明日牠再跑千四米，只负一一九磅，即使排在十档，但以其速度，足以在起步后进占前列位置，以其最擅长的方式发挥，希望牠能收复前失，赢出今季第二场头马。」

增旺再跑千四

「增旺」上场竞逐田草千四米，结果后上跑第三名。

「增旺」上场由艾兆礼接手，竞逐田草千四米，结果后上跑第三名。明日原班人马再跑同程，骑者说：「『增旺』上场走势良好，倘若末段早些望空，应有机会追得更接近，不过我对牠的演出仍感满意。如今牠乘勇再跑千四米，只负一一九磅和排在四档起步，有条件交出更进步表现，倘若临场跟上场一样，有快马在前领放，令赛事步速正常，便将进一步提升其争胜机会。」

对于最近连捷的伍厩马「步风雷」，艾兆礼表示此驹今季才四岁，当然有进步空间，所以前仗赢得在港首场胜利之后，上仗转战田草赛事可顺利连捷。虽然两战赢马之后，今次是加程竞逐二千米，而且负磅也较前增加，幸好马儿现时状态正值大勇，仍有望凭借当锐势头再下一城，希望届时能克服困难，全力争取三连捷。

文杰