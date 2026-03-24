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霍宏声「金发盛世」「年少多好」

马圈快讯
更新时间：18:19 2026-03-24 HKT
发布时间：18:19 2026-03-24 HKT

霍宏声在过去三次谷草赛事均取得头马，本月初更曾连中三元，表现神勇。明晚跑马地夜赛，其五匹坐骑皆实力不俗，有机会继续带来头马。霍宏声坦言，现时每一匹坐骑均来之不易，所以必定全力以赴，替牠们争取胜利，而今战坐骑当中，则以「金发盛世」和「年少多好」最具争胜机会。

金发盛世再战同程

「金发盛世」今季转投桂福特马房后，直至上场才在谷草千二米上名。
「金发盛世」今季转投桂福特马房后，直至上场才在谷草千二米上名。

「金发盛世」今季转投桂福特马房后，早前连跑多场均欠缺表现，直至上场才在谷草千二米上名。明晚此驹原装配搭再战同程，霍宏声说：「『金发盛世』年纪非轻，加上转投桂厩时评分处于高位，所以自然难以取得佳绩。幸好，牠的健康状况一直正常，于是连跑多仗之后，当评分下调至较合理水平，终于上场回降四班上阵，即能够力拼仅败而得第三名。今次此驹再跑谷草千二米，而且幸运地排得一档起步，可望再次发挥出应有实力，争取转仓后的首场胜利。」

年少多好争胜份子

「年少多好」明晚将列阵第五场扶轮百周年挑战杯。
「年少多好」明晚将列阵第五场扶轮百周年挑战杯。

廖厩快马「年少多好」明晚列阵第五场扶轮百周年挑战杯，霍宏声说：「大家都早知道『年少多好』速度甚高，跑谷草一千米最合发挥，虽然今赛对手水准甚高，多驹均有路程根据，但『年少多好』季初能在二班赛赢马，证明跑此程具有良好竞争力，加上排三档起步，十分有利于发挥速度，而且赛前操练亦足，现时状态不成疑问。因此，我认为『年少多好』有力挑战同场对手，乃是争胜份子之一。」

最后，霍宏声表示「乘数表」最近成熟进步，跑过几场接近之后，上仗终于在谷草千二米赢出头马，即使取胜距离甚短，但是马儿始终年轻，出赛次数不多，尚有进步空间，而且赢马之后，也有助提升斗心，所以「乘数表」今仗继续在原班跑赢马路程，仍有望争取连捷。

文杰
 

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