马场密探048｜「紫荆拼搏」飞到马到

虽然马主陈国泰旗下的「紫荆盛势」和「紫荆传令」在香港打吡分别跑第三和第五，但是他另一匹豢养在希斯马房的「紫荆拼搏」，今日初跑千八米，入闸前独赢赔率由二十六倍跌至十五倍，结果飞到马到，力压大热门「荣骏大道」赢马。

已经挂鞭的世界知名骑师戴图理昨午与「紫荆」系马主陈国泰形影不离，在沙田马场欣赏赛事。

戴图理今午拉了两场头马，先是和陈国泰一起受到「喜庆宝」马主罗建生的邀请，在第六场拉头马，戴图理拉完头马后，更摸摸骑师何泽尧的面庞。之后第八场「紫荆拼搏」胜出，「紫荆」系马主陈国泰和太太李妮邀请戴图理一起拉头马，分享胜利喜悦。陈国泰在外国养的马，以往曾经由戴图理策骑及赢过，今次两人首次一起在香港凯旋门拉头马。