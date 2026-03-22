马场密探048｜「白鹭金刚」打吡夺冠
更新时间：17:06 2026-03-22 HKT
发布时间：17:06 2026-03-22 HKT
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今日沙田马场赛事重头戏，第一百四十九届香港打吡，结果由近期手风大顺，上周三晚赢岀五场头马的廖康铭马房「白鹭金刚」，由布文策骑后上击败「数字天文」，以一又四分一马位之先胜岀，今次是廖康铭在港首次赢得打吡大赛，至于布文继「明月千里」和「添满意」之后，第三次赢得打吡大赛，「白鹭金刚」马主除了取得一千四百六十万头马奖金，还夺得一百万自购新马岀赛特别奖金。
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