马场密探048｜「喜庆宝」三战三捷
更新时间：16:27 2026-03-22 HKT
发布时间：16:27 2026-03-22 HKT
发布时间：16:27 2026-03-22 HKT
今日沙田第六场三班千二米，吕健威马房的「喜庆宝」被捧成一点四倍一面倒大热，演出亦没有令捧场客失望，该驹轻松以一又四分一马位之先胜出，至今三战三捷。
「喜庆宝」马主罗建生赛后访问，邀请了「睿智多宝」及「超和平」马主朋友一起拉头马，罗建生说：「『喜庆宝』是马贩John Foote为我引入，此马在港三战三胜，表现出色，我相信牠的前景应该很不错，此马很温驯，很容易驾驭。我以往养过『喜劲宝』，我当然希望『喜庆宝』继续进步，将来有更优秀的成绩。」
练马师吕健威赛后说：「我在港取得超过一千场头马，据马会资料显示，『喜庆宝』是我在香港沙田草地第五百场头马，对我来说，有一定意义。『喜庆宝』虽然今场的头马取胜距离未算多，但马儿很有斗心，一有马拍住即奋力再追，前景秀丽，希望牠不断进步，下季以四岁马系列为目标。」
最Hit
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
2026-03-21 13:18 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
2026-03-21 10:30 HKT
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
6小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
2026-03-21 16:30 HKT