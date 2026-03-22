马场密探048｜「喜庆宝」三战三捷

今日沙田第六场三班千二米，吕健威马房的「喜庆宝」被捧成一点四倍一面倒大热，演出亦没有令捧场客失望，该驹轻松以一又四分一马位之先胜出，至今三战三捷。

「喜庆宝」马主罗建生赛后访问，邀请了「睿智多宝」及「超和平」马主朋友一起拉头马，罗建生说：「『喜庆宝』是马贩John Foote为我引入，此马在港三战三胜，表现出色，我相信牠的前景应该很不错，此马很温驯，很容易驾驭。我以往养过『喜劲宝』，我当然希望『喜庆宝』继续进步，将来有更优秀的成绩。」

练马师吕健威赛后说：「我在港取得超过一千场头马，据马会资料显示，『喜庆宝』是我在香港沙田草地第五百场头马，对我来说，有一定意义。『喜庆宝』虽然今场的头马取胜距离未算多，但马儿很有斗心，一有马拍住即奋力再追，前景秀丽，希望牠不断进步，下季以四岁马系列为目标。」