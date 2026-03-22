马场密探048｜「睿智多宝」打开胜门
更新时间：13:57 2026-03-22 HKT
发布时间：13:57 2026-03-22 HKT
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今日沙田马场香港打吡赛马日头场四班千六米，黎昭升马房的「睿智多宝」上场初跑同程得第三后，今午原班人马再跑同程，在骑师艾道拿胯下一放到底，以七倍独赢取得打开在港胜门。
练马师黎昭升的父母及亲友近期由新西兰来港，今日入场为练者打气，有家人的支持，练者搏马特别醒神，头场四班千六米「睿智多宝」在艾道拿胯下顺利取胜。黎昭升和太太庄倩及练者的父母一起拉头马，分享喜悦。
头场赛后黎昭升说：「『睿智多宝』是有能力的马，在进步之中，马儿只得三岁，走势仍然很稚嫩，闪来闪去，有待改善，马主对我表示很希望爱驹在打吡大赛日上阵，我便安排马儿在打吡赛马日上阵，适逢我的家人从新西兰来港探望我，一家人开心拉头马，更是美满。」
另外，艾道拿和太太都有到场，在凯旋门与丈夫拉头马。
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