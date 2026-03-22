麦文坚周三告别战 暂卜定四驹
更新时间：18:26 2026-03-22 HKT
发布时间：18:26 2026-03-22 HKT
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爱尔兰年轻骑师麦文坚跑完本周三（3月25日）谷草赛事后便离港，前往杜拜参与杜拜世界杯赛马日。在周三谷草麦文坚告别战如果有马赢，对于骑者来说，自然是件美事。
上周三谷战，麦文坚于头场骑「至旺财」被抛下，虽然他之后在第二场策「森林之王」获季，但接受进一步检查后证实不宜策骑，余下坐骑易配。其中方厩的「富心星」易配艾兆礼胜出爱尔兰锦标。
周三谷战，麦文坚卜定「一定掂」、「大才」、「银刺勇士」及「古惑大师」。
陈嘉甜
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