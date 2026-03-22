廖事如神│「小鸟天堂」四岁王者

香港打吡大赛终于上演，今届话题满天飞，相信是近十数年最具戏剧性。至于今届打吡水准是高是低，于未有赛果前，实言之尚早。诚然今季打吡略呈乱局，但当中不乏状态勇锐之马拾级而上，令人期待。

第七场香港打吡大赛，一众四岁马力争登上王者宝座。「小鸟天堂」上仗经典杯因出闸问题致失利，落败情有可原。今次赛前，丁冠豪特意安排牠拍草闸训练出闸反应，针对问题作调整，预计今仗步速正常，排十档留前斗后更合发挥，以其于经典一哩赛中以惊人后劲力对手的走势，今仗在正本戏只要出闸正常，便极具威胁。「数字天文」跑二千米的根据当然十足，在港赢同程之余，来港前已于哩半入Q。无疑排十三档令跑法欠缺弹性，必须早段抢前，但以其前速及韧力属擂台趸。「白鹭金刚」首关留太后加上直路受碰撞，因而名次较后，经典杯则是全场唯一直路走内叠冲上之马，必须跟进。「会当凌」锐不可当，随时杀入一席。

第十场二班千四米，「晒冷」弃争打吡而回师二班赛属舍难取易。马匹已全面上轨道，八战获一冠五位甚稳定，于经典一哩赛与「小鸟天堂」串Q尤其令人惊喜，只因未能应付千八米才于次关表现平平，挟强劲赛绩而临，以其潜力要睇高一线。「劲速威龙」此程嫌短，但排三档或可节省脚程略为跟前，以何泽尧的智慧或可及时转位移至外叠冲刺。「飞鹰翱翔」上场跑一千属热身，初戴羊毛面箍回师首本路程属精心部署。「时时欢声」久休十个月可轻松赢马，质素非凡，钟易礼曾数度策马快跳及试闸，必全力以赴。

廖浩贤精选

第七场 1 小鸟天堂 2 数字天文

5 白鹭金刚 8 会当凌

第十场 10 晒冷 6 劲速威龙

8 飞鹰翱翔 13 时时欢声