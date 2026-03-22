Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「小鸟天堂」四岁王者

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-22 HKT
发布时间：02:00 2026-03-22 HKT

香港打吡大赛终于上演，今届话题满天飞，相信是近十数年最具戏剧性。至于今届打吡水准是高是低，于未有赛果前，实言之尚早。诚然今季打吡略呈乱局，但当中不乏状态勇锐之马拾级而上，令人期待。

第七场香港打吡大赛，一众四岁马力争登上王者宝座。「小鸟天堂」上仗经典杯因出闸问题致失利，落败情有可原。今次赛前，丁冠豪特意安排牠拍草闸训练出闸反应，针对问题作调整，预计今仗步速正常，排十档留前斗后更合发挥，以其于经典一哩赛中以惊人后劲力对手的走势，今仗在正本戏只要出闸正常，便极具威胁。「数字天文」跑二千米的根据当然十足，在港赢同程之余，来港前已于哩半入Q。无疑排十三档令跑法欠缺弹性，必须早段抢前，但以其前速及韧力属擂台趸。「白鹭金刚」首关留太后加上直路受碰撞，因而名次较后，经典杯则是全场唯一直路走内叠冲上之马，必须跟进。「会当凌」锐不可当，随时杀入一席。

第十场二班千四米，「晒冷」弃争打吡而回师二班赛属舍难取易。马匹已全面上轨道，八战获一冠五位甚稳定，于经典一哩赛与「小鸟天堂」串Q尤其令人惊喜，只因未能应付千八米才于次关表现平平，挟强劲赛绩而临，以其潜力要睇高一线。「劲速威龙」此程嫌短，但排三档或可节省脚程略为跟前，以何泽尧的智慧或可及时转位移至外叠冲刺。「飞鹰翱翔」上场跑一千属热身，初戴羊毛面箍回师首本路程属精心部署。「时时欢声」久休十个月可轻松赢马，质素非凡，钟易礼曾数度策马快跳及试闸，必全力以赴。

廖浩贤精选

第七场    1 小鸟天堂 2 数字天文
    5 白鹭金刚 8 会当凌
第十场    10 晒冷    6 劲速威龙
    8 飞鹰翱翔 13 时时欢声

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
10小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
16小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
13小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
10小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新
即时国际
4小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
10小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
6小时前
狗狗大逃亡︱吉林同村被掳7犬成功跳车 结伴跋涉17公里回家︱有片
00:17
狗狗大逃亡︱吉林同村被掳7犬成功跳车 结伴跋涉17公里回家︱有片
即时中国
14小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
15小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
15小时前