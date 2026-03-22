Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「嘉应奇兵」跑法主动

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-22 HKT
发布时间：02:00 2026-03-22 HKT

季初笔者在一个官方节目内被问及看好今季冠军练马师谁属？当时拣廖康铭，皆因有新冲击唔会咁闷。而本月初跑经典杯之时，本栏亦曾提及他今季调兵遣将得心应手，不少马匹可争夺打吡席位。

刚周三夜赛廖厩豪取5W后，大幅收窄练马师榜上与方嘉柏的距离，加上一轮不断接收转仓马的「军备竞赛」，似乎又燃起夺冠的势头；而紧随的希斯、吕健威及蔡约翰也步步进逼，相信冠军练马师之争，将成季尾最刺激的话题。

是日三班千二米拆开两组，较强的「喜庆宝」、「冷娃」被编至第六场，而第三场出马唔满额之余，整体马匹实力及进度亦较为参差。执笔之时，新胜升班的「线路英雄」成为大热门，虽然牠上仗于慢步速场合缔快时间赢马，用力唔算多，今仗在快马不多下，有权再守好位竞跑，形势不俗。

不过，同场排九档起步的「嘉应奇兵」，相信也可采取主动跑法应战；而且季内于三班千四米可三度入位，赛事及对手级数套诸今组三班千二米绝不逊色。贺厩三月暂取4W，相信会继续展开攻势，「嘉应奇兵」不容忽视。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 二重彩 9 复式胆拖 1 2 13
第三场 Q/QP 2 胆拖1 4 6 9
第十场 WP 10
混合过关三串七 共188注
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
10小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
16小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
13小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
10小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新
即时国际
4小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
10小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
6小时前
狗狗大逃亡︱吉林同村被掳7犬成功跳车 结伴跋涉17公里回家︱有片
00:17
狗狗大逃亡︱吉林同村被掳7犬成功跳车 结伴跋涉17公里回家︱有片
即时中国
14小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
15小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
15小时前