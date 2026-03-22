波仔至醒灵活玩│「嘉应奇兵」跑法主动

季初笔者在一个官方节目内被问及看好今季冠军练马师谁属？当时拣廖康铭，皆因有新冲击唔会咁闷。而本月初跑经典杯之时，本栏亦曾提及他今季调兵遣将得心应手，不少马匹可争夺打吡席位。

刚周三夜赛廖厩豪取5W后，大幅收窄练马师榜上与方嘉柏的距离，加上一轮不断接收转仓马的「军备竞赛」，似乎又燃起夺冠的势头；而紧随的希斯、吕健威及蔡约翰也步步进逼，相信冠军练马师之争，将成季尾最刺激的话题。

是日三班千二米拆开两组，较强的「喜庆宝」、「冷娃」被编至第六场，而第三场出马唔满额之余，整体马匹实力及进度亦较为参差。执笔之时，新胜升班的「线路英雄」成为大热门，虽然牠上仗于慢步速场合缔快时间赢马，用力唔算多，今仗在快马不多下，有权再守好位竞跑，形势不俗。

不过，同场排九档起步的「嘉应奇兵」，相信也可采取主动跑法应战；而且季内于三班千四米可三度入位，赛事及对手级数套诸今组三班千二米绝不逊色。贺厩三月暂取4W，相信会继续展开攻势，「嘉应奇兵」不容忽视。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 二重彩 9 复式胆拖 1 2 13

第三场 Q/QP 2 胆拖1 4 6 9

第十场 WP 10

混合过关三串七 共188注

