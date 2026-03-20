「数字天文」力求克服步速考验攻下宝马香港打吡大赛

「数字天文」将于周日（3月22日）出争总奖金高达二千六百万港元的宝马香港打吡大赛，赛前获视为争标要角之一。今仗续替此驹执缰的梁家俊表示对马儿的能力充满信心，但也不讳言赛事步速将成胜负关键。

由罗富全训练的「数字天文」在港四战获两冠、一季及一次第四名，预料于宝马香港打吡大赛在沙田马场盛大举行前将成为其中一匹最受追捧的参赛马。

「数字天文」于2月以强势胜出三级赛百周年纪念银瓶（1800米让赛）后，上仗以次热门身分竞逐总奖金一千三百万港元的香港经典杯（1800米），阵上虽遇上领放马「天星」造出甚快步速而不利发挥，但仍在力拼下取得第四名，表现已相当不俗。

「数字天文」迄今在港各仗均由梁家俊策骑，他说：「坐骑（在香港经典杯）遇上快步速，对牠来说实在不易应付。不过现在我们更了解马儿，也知道牠有多出色，因此我们懂得如何判断步速。」

「我认为今仗步速不会如上仗般快，然而，在这场赛事中，预料不少参赛马会尝试跟前竞跑以占取好位，所以首个弯位将是关键。」

在今届打吡大赛的参赛马中，只有「数字天文」及「紫荆传令」曾在香港角逐2000米途程。「数字天文」曾于去年12月底在沙田胜出一项同程第二班赛事，今仗将自第十三档出闸；而游达荣旗下的「紫荆传令」则会由第十二档起步。

梁家俊说：「档位无助马儿争胜，但我仍会尝试让牠上前一点。毫无疑问，马儿能应付（2000米）途程，我肯定牠会于周日交出好表现。」

「不少参赛马都有不俗的争胜机会，但我认为最大威胁来自步速。」

罗富全于评估「数字天文」的胜算时同样将焦点放在赛事形势之上。

他说：「我认为（香港经典杯）的头段步速稍为快了一点，但马儿的表现仍然不错，最终取得第四名。今仗转战2000米途程，我相信骑师会让牠放慢步速。」

除了「数字天文」外，过去一个月取得七捷的罗富全也会派出「紫荆盛势」参赛。「紫荆盛势」上仗凭出色表现爆冷攻下香港经典杯后，随即成为罗富全马房今仗的另一重要争标棋子，而牠与「数字天文」截然不同的跑法更让这位2021/2022年度马季冠军练马师在部署上更加灵活。

他续说：「没错，我很高兴。大家都看到『数字天文』一向习惯上前，而『紫荆盛势』则会从后追上。我认为这样很好。」

「紫荆盛势」今仗将自第七档起步，而续替牠主辔的班德礼对马儿能够重演扬威香港经典杯的神勇表现抱审慎乐观态度。

班德礼说：「我们会沿用相同的竞赛策略，让马儿留后竞跑，希望牠能再次展现强劲的加速力。但我们需要合适的步速，只要赛事节奏平稳及畅顺，我预期牠能交出甚佳表现。」

班德礼对今届香港经典杯盟主「紫荆盛势」将于周日乘勇扬威宝马香港打吡大赛的机会抱审慎乐观态度，并认为马儿能应付增程至2000米途程。

罗富全则表示安排「紫荆盛势」进军打吡大赛的过程中充满挑战。

「马儿来港前有点紧张，会在闸厢内踢腿，而且牠在海外服役时是跑逆时针赛道。来到香港后，我们需要教导牠在直路上转脚。我们花了很多时间训练牠，我真的要感谢我的策骑员。」

罗富全还会派遣「至尊瑰宝」争逐打吡殊荣。这匹曾三胜1200米赛事的佳驷将由巴度主辔，自第四档起步。

罗富全（左）将派遣「数字天文」、「紫荆盛势」及「至尊瑰宝」出战今届宝马香港打吡大赛。

今届打吡大赛共有十四驹角逐，除了罗富全马房的三匹代表外，还有「小鸟天堂」（第十档）、「睿盛人生」（第二档）、「白鹭金刚」（第三档）、「表之宇宙」（第六档）、「美丽星晨」（第十一档）、「会当凌」（第八档）、「喜尊龙」（第一档）、「至尊瑰宝」（第四档）、「至尊高超」（第五档）、「一定超」（第十四档）及「幸运派彩」（第九档）。

本周日（3月22日）沙田合共编排十场赛事，头场第四班战利品让赛（1600米）将于下午一时正开跑。总奖金高达二千六百万港元的第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）则编为第七场，将于下午四时零五分开跑。

