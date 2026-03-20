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「都灵冠星」尿液含违禁物 押后研讯

马圈快讯
更新时间：16:57 2026-03-20 HKT
发布时间：16:57 2026-03-20 HKT

竞赛董事小组接获马会化验所通知，表示「都灵冠星」在二月廿二日沙田赛事第七场中跑获第九名后提供的尿液样本发现含有奥美拉唑（omeprazole），该物质用于治疗马匹胃溃疡。由法国赛马化验所进行的样本预留部分检验也证实样本含有奥美拉唑。「都灵冠星」的练马师大卫希斯已获告知有关检验结果。此宗事件现押后至另订日期进行研讯，以便对事件进行进一步取证。

另外，麦文坚在刚周三谷战第二场策骑出赛后未能上阵；马会首席医疗主任表示他已接受评估，确定适宜明日恢复策骑出赛。

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