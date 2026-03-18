马场密探048｜「荣耀盛甲」「神驹马灵」平头冠军

今晚快活谷夜马头场五班一六五○米跑岀平头冠军，今次转廖康铭马房初岀的「神驹马灵」和初次降班的游厩「荣耀盛甲」斗至过终点仍未分胜负，最后宣布为平头冠军，「神驹马灵」为其在港第二场头马，「荣耀盛甲」则是首场胜利。

此外，韦厩的「至旺财」疑似直路末段伤脚，并将鞍上人麦文坚抛下，幸好其后证实无恙，「至旺财」则需要由运马车将其运走。

赛后「荣耀盛甲」马主陈正欣太太说:「我的先生目前身在北京公干，派我入场做代表，我们已经有一段长时间没有拉头马，所以十分开心。赛前游达荣对我们表示马儿需要累积更多竞赛经验，仍然在学习阶段，结果马儿打开胜利之门，我们十分开心。」