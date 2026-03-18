富卫保险冠军赛马日│「嘉应高升」、「浪漫勇士」领衔迎击「格伦岛」、「蒙面舞会」及「博物街」

二十三匹一级赛盟主已分别报争富卫保险冠军赛马日的三项一级赛，期望在丰厚的奖金中分一杯羹。该项全球马坛瞩目的马坛盛事已定于4月26日星期日在沙田举行，三项一级赛的总奖金合共高达七千八百万港元，再创历年之最。



该三项一级赛分别是途程2000米的富卫保险女皇杯（总奖金三千万港元），1600米的富卫保险冠军一哩赛（总奖金二千四百万港元）及1200米的主席短途奖（总奖金二千四百万港元），各项赛事的参赛马上限均为十四匹。今年共有一百零一匹来自全球各地的菁英有机会竞逐该三项赛事，希望能占一参赛席位，争逐殊荣。



今届赛事的主队阵容强劲，最备受瞩目的佳驷有「嘉应高升」、「浪漫勇士」、「遨游气泡」、「红运帝王」、「骄阳明驹」、「表之银河」、「举步生风」、「金钻贵人」及「祝愿」。众驹当中，全球最佳短途马「嘉应高升」将于4月6日出战总奖金五百三十五万港元的短途锦标（1200米二级赛），如能顺利胜出该仗，更有望于富卫保险冠军赛马日举行的主席短途奖力争二十连胜。

「嘉应高升」有望于4月在沙田举行的富卫保险冠军赛马日中争取二十连胜。



「嘉应高升」服役以来已屡破纪录，在主席短途奖一仗将力争第九项一级赛头马。该驹于3月公布的浪琴世界最佳马匹排名上力压「浪漫勇士」，成为目前全球评分最高的现役赛驹；而牠目前也是沙田1200米草地赛事的场地时间纪录保持者（1分07.20秒）。

客队则共有六十三匹赛驹报名角逐，当中以「格伦岛」、「蒙面舞会」、「博物街」、「御冠军」、「同工之妙」、「野田分位」、「国民乐派」、「远观天象」、「赤道带」、「倍留神」、「王庭贵女」及「真命新帝」等顶尖佳驷最具瞄头。



出自香港国际马匹拍卖会的「浪漫勇士」不但是香港赛马史上唯一的十三项一级赛盟主，更曾于2022年至2024年连赢三届富卫保险女皇杯，创下史无前例的纪录；该驹今年再战此赛将力争第四次摘下锦标，为竞赛生涯增添辉煌一笔。



上季（2024/2025年度马季）三冠王「遨游气泡」曾六度在沙田胜出一级赛。这匹佳驷去年在富卫保险冠军一哩赛中以短距离之差不敌「红运帝王」屈居亚军，今季再度参赛盼可更上层楼摘冠而回，但将再遇力争卫冕的「红运帝王」，必有一番龙争虎斗。



今年主队的报名马匹共有五匹一级赛冠军，其中四夺一级赛锦标的「金钻贵人」曾于1月出争总奖金一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛），凭优异表现在「浪漫勇士」之后跑入亚席，预料牠将于当天作休后复出，增程角逐富卫保险冠军一哩赛。此外，同样于当天重返赛场的短途良驹「骄阳明驹」曾五次在一级赛中在「嘉应高升」之后跑获亚军，战绩出色。



「表之银河」及「祝愿」均已报争富卫保险冠军一哩赛，而「举步生风」则已报名角逐主席短途奖挑战难逢敌手的「嘉应高升」。



「浪漫勇士」或会在今届富卫保险女皇杯遇上服役至今数一数二的强敌，焦点落在去年秋季天皇赏（2000米一级赛）盟主「蒙面舞会」之上。「蒙面舞会」上仗在去年的日本杯（2400米一级赛）不敌「格伦岛」而得亚军，而在该役跑入季席的一级赛盟主「野田分位」也已报名参赛。

「蒙面舞会」力求在富卫保险女皇杯取得竞赛生涯第二场一级赛胜利。



2025年浪琴世界最佳马匹「格伦岛」已报争富卫保险女皇杯，而同样已报名角逐该赛的「同工之妙」则有望自去年攻下总奖金二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛）以来首次重返沙田马场出赛。

「博物街」是当今世界马坛最炙手可热的佳驷之一，至今十战已两度攻下一级赛，先于去年在日本二千坚尼（2000米一级赛）中以出色姿态力压「蒙面舞会」抡元，其后于同年12月扬威有马纪念赛（2500米一级赛）。



伯特麾下的「御冠军」已报争富卫保险女皇杯。这匹九捷马上仗角逐今年的新未来城草地杯（2100米一级赛），最终以逾四个马位之先大胜而回。



「大怪奇」今年攻下酋长锦标（2400米二级赛），取得至今其中一场最重要的胜仗。这匹经验丰富的赛驹与「宇宙雨林」、「真命新帝」、「国民乐派」、「活生生」及「乔治堡」均已报名角逐富卫保险女皇杯。



一级赛盟主「名城潮流」同样已报争富卫保险女皇杯。此外，曾两度在沙田入位的「誉满杜拜」也有望第六次来港参赛，力争在港首场头马。



至今已四度胜出一级赛的一哩佳驷「远观天象」则报名出争富卫保险冠军一哩赛，期望第二次在沙田上阵能打破自2017年以来由本地训练赛驹垄断的局面，让「红运帝王」、「遨游气泡」、「表之银河」及「祝愿」等一众主队代表严阵以待，力求抵御「远观天象」及其他外队挑战者。

「红运帝王」在2025年富卫保险冠军一哩赛中力压「遨游气泡」夺冠。



「地神力」今次也将第二度远征沙田。这匹佳驷去年在富卫保险冠军一哩赛中取得第九名，其后在同年的安田纪念赛（1600米一级赛）及一哩冠军赛（1600米一级赛）中均不敌「远观天象」而屈居亚军。



能征惯战的「一束芳花」曾先后在三个赛马地区上阵，包括于今年2月初以出色姿态攻下首届阿布达比金杯（1600米表列赛），预料将挟勇态来港作赛。



「港边小区」或有机会再次加入富卫保险冠军一哩赛的战团。这匹曾在皇家雅士谷赛期扬威一级赛的佳驷去年在浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）取得第四名，今次将卷土重来，届时或会与去年兰域坚尼（1600米一级赛）及银鹰锦标（1300米）的冠军得主「全能铁卫」同场较量。



今年全明星一哩赛（1600米一级赛）的冠、亚军「倜傥小猫」及「挥发」均双双有望来港角逐富卫保险冠军一哩赛。隶属高多芬阵营的「倜傥小猫」至今三十一战八胜，包括攻下三项一级赛；至于「挥发」则会于出战即将举行的佐治莱德锦标（1500米一级赛）及唐加士打一哩赛（1600米一级赛）后，再决定是否来港参赛。

「赤道带」于2月在考菲尔德胜出渥利盾（1100米一级赛）。



「里见梦境」曾两度在一级赛中在「嘉应高升」之后跑入位置，今次或将第四度在沙田上阵，再次与该匹由大卫希斯训练的短途巨星对垒。除了「里见梦境」外，2024年短途马锦标（1200米一级赛）冠军「贤德之君」及一级赛盟主「赤道带」、「倍留神」及「王庭贵女」或会一同加入战团。



潜质优厚的新星「天使资金」迄今十三战五胜，也曾在两项一级赛中跑入位置，包括本月角逐新市场让赛（1200米一级赛）时在「好力驹」之后跑入季席。「六月宝儿」、「巨星配对」、「北美勇族」及「绯绯红」也名列今届主席短途奖的报名马匹名单之上。



本周日（3月22日）下午沙田马场将上演总奖金高达二千六百万港元的第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米），其中八匹优先出赛马匹已报争富卫保险冠军赛马日的一级赛，分别是「小鸟天堂」、「白鹭金刚」、「一定超」、「会当凌」、「紫荆传令」、「紫荆盛势」、「喜尊龙」及「数字天文」。

「浪漫勇士」今年扬威总奖金一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛）。



香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「我们非常高兴看到来自全球各地的佳驷纷纷报名参加在沙田举行的富卫保险冠军赛马日的各项大赛，包括二十三匹一级赛盟主，届时各地菁英将与香港的冠军级佳驷『嘉应高升』及『浪漫勇士』展开精彩比拼。」



「『嘉应高升』是一匹非同凡响的世界级佳驷，也是全球首屈一指的短途菁英，每次出赛时的演出都令人拍案叫绝。假如牠成功于4月6日胜出短途锦标，则可望继续缔创历史，于富卫保险冠军赛马日力争成为首匹创下二十连胜的香港训练赛驹。」



「世界王者『浪漫勇士』继续在国际舞台绽放光芒，牠是香港马坛迄今唯一曾攻下十三项一级赛的冠军级良驹，今次将力争第四度扬威富卫保险女皇杯，继续刷新纪录，但牠先要击败一众实力强横的对手，包括一级赛冠军『蒙面舞会』、『博物街』及『御冠军』，而『格伦岛』也有可能会加入战团。总括而言，我们对于即将迎接另一个精彩纷呈的春季赛马盛事感到无比兴奋，也十分期待这个顶级国际赛事的重要赛日。」