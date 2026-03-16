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香港赛马会宣布推出「卓越系列」奖金计划 提升马主引进优质赛驹的奖励

马圈快讯
更新时间：16:59 2026-03-16 HKT
发布时间：16:59 2026-03-16 HKT


 
香港赛马会（马会）宣布，将为高评分曾出赛马匹在港服役四岁赛季的表现提供额外奖金。由2026/27年度马季开始推出的全新「卓越系列」奖金计划，专为进口时评分达70分或以上的自购曾出赛马匹而设，适用于由开季至4月底期间所有途程为1400米或以上的第三班或以上级别赛事。
 
合资格马匹可获取最多一百万港元的「卓越系列」奖金计划额外奖金，每场奖金分配如下：头马五十万港元、亚军三十万港元及季军二十万港元。
 
若一匹评分达70分或以上并于开季时年届四岁的南半球出生马匹或于1月年届四岁的北半球出生马匹，于4月30日前两度胜出1400米或以上的第三班或以上级别赛事，马主可透过「卓越系列」奖金计划分别获发五十万港元奖金两次，共获得最多一百万港元的额外奖金。
 
「卓越系列」奖金计划的奖金将在现行的自购曾出赛马匹特别奖金计划的奖金之上额外发放。根据现行的自购曾出赛马匹特别奖金计划，自购曾出赛马匹于首次胜出第三班赛事时可获得一百五十万港元特别奖金，并于首次胜出第二班或以上级别赛事时可获得一百五十万元递增奖金。
 
「卓越系列」奖金计划将使自购曾出赛马匹可获得的最高特别奖金总额提升至四百万港元。

「卓越系列」奖金计划将使自购曾出赛马匹，可获得的最高特别奖金总额提升至四百万港元。
「卓越系列」奖金计划将使自购曾出赛马匹，可获得的最高特别奖金总额提升至四百万港元。

 
香港赛马会赛马事务执行总监夏定安说：「马会致力持续提升马主养马的价值，以及提高香港世界级赛驹的质素。我们认为自购曾出赛马匹特别奖金计划成效显著，在此之上推行额外的奖金计划，可更进一步回馈马主，鼓励他们作出重大投资购入高评分马匹。我们深明这些优质赛驹的市场竞争非常激烈，马会可透过「卓越系列」奖金计划协助马主购入优质赛驹。」
 
截至3月16日为止，马会于2025/2026年度马季已向马主发放合共六千四百五十万港元的特别奖金，包括自购曾出赛马匹特别奖金38次（合共六千一百五十万港元）及自购新马特别奖金3次（合共三百万港元）。

巴西进口赛驹「睿盛人生」在港一出即胜，为马主在赛事奖金以外再赢得合共三百万港元的特别奖金。
巴西进口赛驹「睿盛人生」在港一出即胜，为马主在赛事奖金以外再赢得合共三百万港元的特别奖金。

 
今年的马匹抽签自2026年3月2日（星期一）起已开始接受申请。是次马匹抽签将发出合共四百六十张马匹进口许可证，包括一百二十张自购曾出赛马匹进口许可证及三百四十张自购新马进口许可证。申请截止时间为2026年4月14日（星期二）下午五时正。
 
申请表格可在香港跑马地体育道一号香港赛马会总部大楼的接待处及马会会所索取，或于香港赛马会网站下载 ：http://member.hkjc.com/ch/ballot
 
今年也可于上述网页进行网上申请，惟仅适用于个人申请者、已注册合伙马主及已注册赛马团体。

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