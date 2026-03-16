马会在南非Cape Racing 2026年精选周岁马拍卖会购入一驹

香港赛马会最近在南非开普敦举行的Cape Racing 2026年精选周岁马拍卖会（3月13至14日）上，以四百万南非兰特（约合一百九十六万港元）购入一匹血统优秀的雄马。



这匹编号94枣色幼驹长相吸引，是今次拍卖会成交价第二高的拍卖马。此驹的母系「歌颂阿发」（Singforafa）是一匹高质短途佳驷，服役时共取得六捷，包括于2021年扬威南非雌马短途锦标（1200米一级赛）。



此驹的父系Rafeef曾于2017年荣膺南非最佳短途马，目前是南非的前列种马之一。Rafeef的顶级子嗣包括一级赛冠军「雷电」（Thunderstruck）、「威廉罗伯」（William Robertson）及「阿拉格塔」（Aragosta）等，至今各匹子嗣已合共赢得接近二百场头马。



该驹的资料如下：

拍卖编号：94

毛色／性别：枣色雄马

血统：

父：Rafeef 母：「歌颂阿发」Singforafa

外祖父：Potala Palace

购入价：4,000,000南非兰特 （约合1,966,000港元）



