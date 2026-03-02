「浪漫勇士」强势扬威花旗银行香港金杯  距囊括三冠大赛再迈进一大步

昨日（3月1日星期日）沙田马场上演一级赛花旗银行香港金杯（2000米）。由沈集成训练的世界级中距离佳驷「浪漫勇士」，在麦道朗策骑下几乎不费吹灰之力，即以轻松姿态击败五匹对手，继2024年后第二度攻下这场总奖金高达一千三百万港元的顶级大赛。



「浪漫勇士」上仗于1月经已赢得本年度马季香港三冠大赛首关 – 总奖金同为一千三百万港元的一级赛董事杯（1600米）。昨日牠在这项三冠大赛次关赛事中以四个马位之遥大胜对手，取得出道以来第十三场一级赛头马，进一步延续由牠保持的最多一级赛头马香港训练赛驹纪录。此驹誓将于5月24日夺下三冠大赛压轴一战 - 总奖金同为一千三百万港元的一级赛渣打冠军暨遮打杯（2400米）中力争成为三冠王。



麦道朗昨日赛后说：「牠的赛前准备确是无可挑剔，沈集成把马儿打理得一丝不苟，每一次我策牠上阵，都会十分享受这个时刻。我每一次都极感奇妙，当你留意一下牠的耳朵，牠总是在全神贯注中。」



出自父系「胜利喝采」的「浪漫勇士」，昨日自第四档起步迅速，在赛事早段迅瞬即占取在领放马「美丽同享」之后的第三位竞跑。转直路弯时，其鞍上人麦道朗逐步将「浪漫勇士」移出望空，马儿过了不久已加速上前成功突围，并扩大领先优势直奔终点。隶属蔡约翰马房的「安骋」跑获亚军，由吕健威训练的「天将龙驹」则后上追入一席季军。昨日六匹参赛马均负126磅上阵。



练马师沈集成说：「今（昨）日赛事参赛马数目较少。马儿本身状态大勇，其实牠的状况更已渐入佳境。2000米一直是此驹最擅长的途程，我认为牠（2400米）也可以应付，我不太确定届时（5月）会否有海外赛驹来港参赛，但我认为牠们甚具潜力。」



「浪漫勇士」获胜后，沈集成 (左二) 与其马房团队一同祝捷。



「浪漫勇士」这匹八岁赛驹昨日在香港金杯缔下1分59.77秒的头马时间，末段最后四百米的缔速为22.52秒。胜出此赛后，牠更将由自己保持的全球最高奖金赛驹纪录，进一步推高至逾二亿五千四百六十六万港元。这匹出自2021年香港国际马匹拍卖会的佳驷，当年由马主刘栢辉以四百八十万港元的价钱购下，迄今也曾在澳洲、日本及阿联酋的一级赛中抡元。



现今六十五岁的练马师沈集成表示，「浪漫勇士」在角逐三冠大赛尾关渣打冠军暨遮打杯之前，牠的下一个目标会是尝试在4月26日的富卫保险冠军赛马日中，第四度攻下一级赛富卫保险女皇杯（2000米）。「浪漫勇士」曾于2022年至2024年，在这项春季中距离大赛中取得三连冠，今年这项赛事的总奖金增至三千万港元。



展望将来，沈集成不排除会再度派遣「浪漫勇士」前往沙特阿拉伯作赛。「浪漫勇士」曾于2025年的一级赛沙特杯（1800米，泥地）中，仅不敌日本马王「青春永驻」而屈居亚军，这两驹一同缔造去年国际马坛其一经典时刻。



沈集成说：「牠下仗将会角逐富卫保险女皇杯，接著就是渣打冠军暨遮打杯，跑过该仗后便会抖暑休息。或者我们下季会再次出战沙特杯，现阶段我们对所有赛事都保持开放态度。」

「浪漫勇士」(图) 在麦道朗胯下在沙田马场以压倒性姿态夺冠。



这是「浪漫勇士」第二次在花旗银行香港金杯中奏凯。自2000年后，只有五驹能在此赛中达至同一成就，牠们分别是「爆冷」（2008及2009年）、「军事出击」（2013及2014年）、「威尔顿」（2015及2016年）、「马克罗斯」（2018及2020年）及「金鎗六十」（2021及2023年）。



「浪漫勇士」于2018年3月18日在爱尔兰东部基尔多尔郡的哥德夫育马场（Corduff Stud）出生。牠将力争于5月夺下渣打冠军暨遮打杯，冀能与香港传奇赛驹「翠河」（1993/94年度马季）及「遨游气泡」（2024/25年度马季）齐名，成为历来第三匹三冠王者。



倘若「浪漫勇士」完成这个目标，牠将会为其马主带来额外一千万港元三冠大赛特别奖金。此驹曾于2023年的渣打冠军暨遮打杯中，在头马「将王」之后跑获亚军。



昨日在香港金杯伙拍「天将龙驹」取得季军的骑师巫显东赛后说：「马儿今（昨）日表现超卓，皆因这是一场一级赛。」



策骑「祝愿」得第四名的布文说：「我认为牠今（昨）日表现得十分勇敢，今（昨）日的赛事真正考验牠的速度及耐力，结果证明牠的长力仍有点不足，但牠仍能展现本身的速度。」



亚军马「安骋」的骑师麦文坚表示：「牠的演出优异，今（昨）日的偏快步速正合马儿发挥。牠末段仍能保持劲势，表现甚佳，拼劲十足，能够跑得亚军，这个成绩确是十分美满。」



下一个香港赛事日将于星期三（3月4日）在跑马地马场举行。