希威森接手田泰安一对桂厩同主马

马圈快讯
更新时间：15:19 2026-03-02 HKT
发布时间：15:19 2026-03-02 HKT

因为中东局势紧张，策骑「升泷驹」远征杜拜的田泰安，目前仍然滞留杜拜，未能返港，因而暂时错过昨日周日沙田赛事及本周三谷草赛事，归期未定。

原本田泰安周三谷战卜定六驹，全部换人：第一场「开心三多」换巴度；第二场「问鼎巅峰」换金诚刚；第三场「平海之星」换梁家俊；第四场「团结战灵」换希威森；第六场「团结巴打」换希威森；第七场「幽默大师」换杨明纶。

其中希威森接手田泰安原定坐骑「团结战灵」及「团结巴打」，这两驹都是由桂福特训练。刚周日沙田赛事，桂福特凭「奇异欢星」赢马，此马原定也是由田泰安骑，希威森冷手执个热煎堆建功；今期谷战希威森接手一对桂廐田泰安坐骑，且看能否再下一城。

陈嘉甜

