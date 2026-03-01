Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安坐骑换人

马圈快讯
更新时间：12:07 2026-03-01 HKT
发布时间：12:07 2026-03-01 HKT

田泰安昨晚远征杜拜北风锦标，替伟厩「升泷驹」执缰，结果跑获第八名。由于中东突然爆发战事，令当地航班停飞，故田泰安今日未能返港上阵，其七匹坐骑须全部换人。

第二场    「红衣醒目」由骑师麦文坚策骑
第三场    「红衣财神」由骑师梁家俊策骑
第四场    「奇异欢星」由骑师希威森策骑
第五场    「鼓浪好友」由骑师麦道朗策骑
第八场    「钻石星空」由骑师纪仁安策骑
第十场    「同心同梦」由骑师艾兆礼策骑
第十一场 「驭跑得」由骑师蔡明绍策骑

