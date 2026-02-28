独家猛料│Roshan分享和特首同框片段
更新时间：14:45 2026-02-28 HKT
方嘉柏在周日第十场派出「话你知」和「满心星」应战，对于练者来说，当然希望两驹均跑入前列。其中马迷对于「话你知」一定并不陌生，因为此驹马主是超级网红兼著名裁缝Roshan，他乐于在不同社交平台分享他和家人的生活点滴，以及和朋友、顾客等的互动，吸引不少粉丝网民，当中部分影片是在马场拍摄，有助推广香港赛马运动。
近期Roshan分享的视频中，更有一段与香港特首李家超同框。当「话你知」上季赢马时，Roshan更兴奋到即场在马场内跳舞，而且跳起上来有板有眼、节奏感一流。
「话你知」上场配麦文坚只以短头位见负跑得第二名，马儿的走势回苏，可见马儿近期状态理想，相信不少马迷都会为此马打气，期待可以再次欣赏Roshan展示他一流的舞技。
陈嘉甜
