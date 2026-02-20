艾兆礼「星际快车」「穿甲金鹰」

骑师艾兆礼手风持续畅顺，昨日贺岁赛马日，他策骑「友莹仁」一放到底，赢得今季第二十八场头马，周日沙田赛事，其六匹坐骑依然具实力，他昨今晨接受查询时表示，对「星际快车」和「穿甲金鹰」两驹的机会最感乐观。

星际快车争三连捷

「星际快车」刚战赢出三级赛洋紫荆短途锦标。

蔡厩「星际快车」刚战越级挑战成功，赢出三级赛洋紫荆短途锦标，赛后其评分大幅调升十四分，周日此驹列阵二班一千米直路赛，骑者认为仍有机取得三连捷。「上场『星际快车』赢得出色，起步顺并领放，沿途走势轻松，末段发力时即抛离对手，即使赛后加分，今次需要多负十七磅上阵，势将对其争胜构成压力，但马儿始终新胜犹勇，而且本身特擅跑直路赛，同场对手亦有几驹是蹄下败将，所以『星际快车』临场跑出水准，仍有机会再捷。」他说。

穿甲金鹰持续进步

「穿甲金鹰」刚战初跑千四米排十四档后上得第四。

对于列阵第十场三班千六米的「穿甲金鹰」，艾兆礼则表示即使该驹今季上阵三次未尝上名，但演出一直续有进步，刚战初跑千四米，排在十四档仍后上跑第四，如今进一步增程跑千六米，冀望进度上令其胜任，并且进一步跑得更接近，走入前列归来。

文杰