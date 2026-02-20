Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆礼「星际快车」「穿甲金鹰」

马圈快讯
更新时间：17:38 2026-02-20 HKT
发布时间：17:38 2026-02-20 HKT

骑师艾兆礼手风持续畅顺，昨日贺岁赛马日，他策骑「友莹仁」一放到底，赢得今季第二十八场头马，周日沙田赛事，其六匹坐骑依然具实力，他昨今晨接受查询时表示，对「星际快车」和「穿甲金鹰」两驹的机会最感乐观。

星际快车争三连捷

「星际快车」刚战赢出三级赛洋紫荆短途锦标。
「星际快车」刚战赢出三级赛洋紫荆短途锦标。

蔡厩「星际快车」刚战越级挑战成功，赢出三级赛洋紫荆短途锦标，赛后其评分大幅调升十四分，周日此驹列阵二班一千米直路赛，骑者认为仍有机取得三连捷。「上场『星际快车』赢得出色，起步顺并领放，沿途走势轻松，末段发力时即抛离对手，即使赛后加分，今次需要多负十七磅上阵，势将对其争胜构成压力，但马儿始终新胜犹勇，而且本身特擅跑直路赛，同场对手亦有几驹是蹄下败将，所以『星际快车』临场跑出水准，仍有机会再捷。」他说。

穿甲金鹰持续进步

「穿甲金鹰」刚战初跑千四米排十四档后上得第四。
「穿甲金鹰」刚战初跑千四米排十四档后上得第四。

对于列阵第十场三班千六米的「穿甲金鹰」，艾兆礼则表示即使该驹今季上阵三次未尝上名，但演出一直续有进步，刚战初跑千四米，排在十四档仍后上跑第四，如今进一步增程跑千六米，冀望进度上令其胜任，并且进一步跑得更接近，走入前列归来。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
6小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
8小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
21小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
2026-02-19 17:27 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
2026-02-19 15:48 HKT
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
9小时前
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家分享催运中奖心得
04:17
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家 分享催运中奖心得
申诉热话
9小时前