《赢跑台》海外赛事直播反应热烈

马圈快讯
更新时间：19:11 2026-02-15 HKT
发布时间：19:11 2026-02-15 HKT

星岛《赢跑台》YouTube频道于刚周六的情人节，全港首次转播马会受注的海外赛事战况，将今届沙特杯赛马日的其中七场赛事，原汁原味的送上马迷眼前，节目反应热烈有逾7.1万浏览量，是本地YouTube频道播海外赛事的最高纪录，反映时下马迷对国际大赛日益关注。

另一边厢，《赢跑台》当晚同步在马会的观塘场外投注处举行赛马派对，两位主持人与四十位马迷聚首一堂，投入欣赏赛事之余，又饮又食有讲有笑，为心水马打气时的呐喊声尤其震撼，甚至乎不乏志趣相投的情侣以「睇跑马」来庆祝情人节，直至夜深仍坐定定，人人尽兴，令《赢跑台》今次破天荒的沙特杯赛日直播，增添不少热闹气氛。

马迷聚首观塘广场投注站， 为「自强不息」远征沙特打气   Facebook睇有关活动精华：https://www.facebook.com/share/v/1BuAjMqs2f/

马迷聚首观塘广场投注站， 为「自强不息」远征沙特打气  Youtube睇有关活动精华：：https://youtu.be/_fCeh30hnxk

赛事方面，去届险胜当时香港马王「浪漫勇士」的日本马「青春永驻」，今届顺利卫冕头马奖金达一千万美元属全球最高的沙特杯，出赛生涯累积奖金逾2.28亿港元，仅次于「浪漫勇士」赢2.47亿港元奖金的世界纪录，5岁的「青春永驻」要赶过8岁的「浪漫勇士」而成为史上奖金最高赛驹，可以预见。

沙特杯赛日的另一焦点，是曾在韩国赢三级赛的港驹「自强不息」出战二级赛维雅德泥地短途锦标，但对手太强无功而还。

 

按图睇有关相片：

